Патрульні покатали малечу на поліцейському авто
Сьогодні, 05:02
У загальноосвітній школі в селі Жидичин неподалік Луцька відбулася зустріч патрульних поліцейських із дітьми.
Жидичинські школярі дізнались про роботу патрульних з перших уст, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Катання на поліцейському автомобілі, виготовлення світловідбиваючих елементів, спілкування про безпеку, багато питань та гарного настрою, - саме так минула зустріч патрульних поліцейських у загальноосвітній школі села Жидичин.
Патрульні спілкувались з учнями 3 4, 5, 6 класів школи.
Близько двох сотень дітей отримали корисні поради і світловідбиваючі елементи, виготовлені власноруч, а патрульні - позитивні емоції від щасливих облич дітей.
«Тепер вони знають все про правила дорожнього руху й особисту безпеку, залишається лише цих правил дотримуватись!» - зазначили в управлінні патрульної поліції.
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Жидичинські школярі дізнались про роботу патрульних з перших уст, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Катання на поліцейському автомобілі, виготовлення світловідбиваючих елементів, спілкування про безпеку, багато питань та гарного настрою, - саме так минула зустріч патрульних поліцейських у загальноосвітній школі села Жидичин.
Патрульні спілкувались з учнями 3 4, 5, 6 класів школи.
Близько двох сотень дітей отримали корисні поради і світловідбиваючі елементи, виготовлені власноруч, а патрульні - позитивні емоції від щасливих облич дітей.
«Тепер вони знають все про правила дорожнього руху й особисту безпеку, залишається лише цих правил дотримуватись!» - зазначили в управлінні патрульної поліції.
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