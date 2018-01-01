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Патрульні покатали малечу на поліцейському авто

Патрульні покатали малечу на поліцейському авто
У загальноосвітній школі в селі Жидичин неподалік Луцька відбулася зустріч патрульних поліцейських із дітьми.

Жидичинські школярі дізнались про роботу патрульних з перших уст, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

Катання на поліцейському автомобілі, виготовлення світловідбиваючих елементів, спілкування про безпеку, багато питань та гарного настрою, - саме так минула зустріч патрульних поліцейських у загальноосвітній школі села Жидичин.

Патрульні спілкувались з учнями 3 4, 5, 6 класів школи.

Близько двох сотень дітей отримали корисні поради і світловідбиваючі елементи, виготовлені власноруч, а патрульні - позитивні емоції від щасливих облич дітей.

«Тепер вони знають все про правила дорожнього руху й особисту безпеку, залишається лише цих правил дотримуватись!» - зазначили в управлінні патрульної поліції.


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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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