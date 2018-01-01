Патрульні покатали малечу на поліцейському авто

У загальноосвітній школі в селі Жидичин неподалік Луцька відбулася зустріч патрульних поліцейських із дітьми.Жидичинські школярі дізнались про роботу патрульних з перших уст, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.Катання на поліцейському автомобілі, виготовлення світловідбиваючих елементів, спілкування про безпеку, багато питань та гарного настрою, - саме так минула зустріч патрульних поліцейських у загальноосвітній школі села Жидичин.Патрульні спілкувались з учнями 3 4, 5, 6 класів школи.Близько двох сотень дітей отримали корисні поради і світловідбиваючі елементи, виготовлені власноруч, а патрульні - позитивні емоції від щасливих облич дітей.«Тепер вони знають все про правила дорожнього руху й особисту безпеку, залишається лише цих правил дотримуватись!» - зазначили в управлінні патрульної поліції.