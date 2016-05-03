Вчені створили голки для безболісних уколів





Про це повідомляють



Голки створюють за допомогою 3D-друку з полілактиду — біорозчинного термопластичного матеріалу. Щоб отримати голкоподібну форму, після друку заготовки хімічно протруюють.



Вчені змогли створити мікроголки з наконечником всього 1 мікрометр, а також ще кілька різновидів подібних інструментів із довжиною у 400-600 мікрометрів. Голки вже протестували на свинях – вони успішно проткнули шкіру та розчинилися.



Мікроголки не тільки роблять ін’єкції безболісними, але й не потребують спеціальних навичок у використанні. Тобто, зробити укол може будь-хто. Крім того, голки не потрапляють у сміття, а повністю розчиняються, вирішуючи проблему з відходами.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За допомогою 3D-друку вчені створили мікроголки, що розчиняються під шкірою і випускають в організм ліки, роблячи ін’єкції абсолютно безболісними.Про це повідомляють Факти ICTV Голки створюють за допомогою 3D-друку з полілактиду — біорозчинного термопластичного матеріалу. Щоб отримати голкоподібну форму, після друку заготовки хімічно протруюють.Вчені змогли створити мікроголки з наконечником всього 1 мікрометр, а також ще кілька різновидів подібних інструментів із довжиною у 400-600 мікрометрів. Голки вже протестували на свинях – вони успішно проткнули шкіру та розчинилися.Мікроголки не тільки роблять ін’єкції безболісними, але й не потребують спеціальних навичок у використанні. Тобто, зробити укол може будь-хто. Крім того, голки не потрапляють у сміття, а повністю розчиняються, вирішуючи проблему з відходами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію