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Вчені створили голки для безболісних уколів

Вчені створили голки для безболісних уколів
За допомогою 3D-друку вчені створили мікроголки, що розчиняються під шкірою і випускають в організм ліки, роблячи ін’єкції абсолютно безболісними.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Голки створюють за допомогою 3D-друку з полілактиду — біорозчинного термопластичного матеріалу. Щоб отримати голкоподібну форму, після друку заготовки хімічно протруюють.

Вчені змогли створити мікроголки з наконечником всього 1 мікрометр, а також ще кілька різновидів подібних інструментів із довжиною у 400-600 мікрометрів. Голки вже протестували на свинях – вони успішно проткнули шкіру та розчинилися.

Мікроголки не тільки роблять ін’єкції безболісними, але й не потребують спеціальних навичок у використанні. Тобто, зробити укол може будь-хто. Крім того, голки не потрапляють у сміття, а повністю розчиняються, вирішуючи проблему з відходами.



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Теги: укол
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