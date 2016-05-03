Вчені створили голки для безболісних уколів
Сьогодні, 03:50
За допомогою 3D-друку вчені створили мікроголки, що розчиняються під шкірою і випускають в організм ліки, роблячи ін’єкції абсолютно безболісними.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Голки створюють за допомогою 3D-друку з полілактиду — біорозчинного термопластичного матеріалу. Щоб отримати голкоподібну форму, після друку заготовки хімічно протруюють.
Вчені змогли створити мікроголки з наконечником всього 1 мікрометр, а також ще кілька різновидів подібних інструментів із довжиною у 400-600 мікрометрів. Голки вже протестували на свинях – вони успішно проткнули шкіру та розчинилися.
Мікроголки не тільки роблять ін’єкції безболісними, але й не потребують спеціальних навичок у використанні. Тобто, зробити укол може будь-хто. Крім того, голки не потрапляють у сміття, а повністю розчиняються, вирішуючи проблему з відходами.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Голки створюють за допомогою 3D-друку з полілактиду — біорозчинного термопластичного матеріалу. Щоб отримати голкоподібну форму, після друку заготовки хімічно протруюють.
Вчені змогли створити мікроголки з наконечником всього 1 мікрометр, а також ще кілька різновидів подібних інструментів із довжиною у 400-600 мікрометрів. Голки вже протестували на свинях – вони успішно проткнули шкіру та розчинилися.
Мікроголки не тільки роблять ін’єкції безболісними, але й не потребують спеціальних навичок у використанні. Тобто, зробити укол може будь-хто. Крім того, голки не потрапляють у сміття, а повністю розчиняються, вирішуючи проблему з відходами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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