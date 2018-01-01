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Депутат звинуватив «Аверс» у маніпуляції

Депутат звинуватив «Аверс» у маніпуляції
Депутат Луцької міської ради Богдан Богонос звинувачує ТРК «Аверс» у маніпуляціях та намаганні його дискредитувати.

Про це йдеться в його дописі на сторінці у Facebook.

«Кілька слів про маніпуляції в сюжеті ТРК «Аверс». https://www.youtube.com/watch?v=b3U4StnwZtQ із сюжету слідує, що депутат Богонос Б.М. не включив до переліку дворів, котрі будуть ремонтуватись за кошти міського бюджету, двір по вул. Конякіна 9а, а от теперішні провладні чиновники міської ради молодці, бо реагують», – розповідає Богонос про ситуацію, яка склалася.

«Так ось Вам повна інформація щодо цього питання: Наприкінці 2016 року до мене звернувся мешканець Луцька Андрій Герасимчук з питанням, що потрібно зробити, щоб їхній двір внесли до переліку дворів, які будуть ремонтувати за кошти міського бюджету. Я запропонував йому підготувати звернення від мешканців будинку. На основі цього звернення, мною було підготовлено депутатський запит до міського голови. Відповідний депутатський запит я озвучив на пленарному засіданні сесії міської ради 30 листопада 2016 року», – йдеться в дописі.

«10 грудня 2016 року отримав відповідь на своє звернення, (копію відповіді я надав заявнику) копію якої подаю до даного посту. Якщо коротко, то у цій відповіді було зазначено, що оскільки дана територія не потрапила у перелік ремонтів на 2016-2017 роки, тому буде подана для розгляду депутатам при формуванні переліку на 2018-2019 рр», – продовжує обранець громади.

«Як і ким формувався перелік на 2018-2019 роки мені, на жаль, не відомо. Ми як депутати побачили його уже сформованим. Усі намагання депутатів, котрі не входять у теперішню провладну більшість у міській раді, доповнити (а я зокрема ставив на голосування і цей двір) запропонований до розгляду перелік не знайшли розуміння. Даний факт можу підтвердити як протоколом засідання комісії, так і відеозаписом та результатами голосування із пленарного засідання міської ради. Виникає логічне питання: «Чому ж чиновники міської ради та депутати від провладної більшості, свідомо не вносять до переліку двір будинку за адресою вул. Конякіна 9а, а тепер завдяки своїм приватним ЗМІ намагаються дискредитувати власних опонентів?» – підсумовує депутат.
Депутат звинуватив «Аверс» у маніпуляції
Депутат звинуватив «Аверс» у маніпуляції
Депутат звинуватив «Аверс» у маніпуляції
Депутат звинуватив «Аверс» у маніпуляції
Депутат звинуватив «Аверс» у маніпуляції
Депутат звинуватив «Аверс» у маніпуляції

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Теги: Луцька міська рада, Богдан Богонос, Аверс
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