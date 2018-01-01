Курс валют у Луцьку на 20 березня





Євро при купівлі становить - 32,259, при продажу - 32,931.



Курс російського рубля: купівля - 0,409, продаж - 0,472.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,383, продаж - 7,903.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,318, а продаж - 26,709.Євро при купівлі становить - 32,259, при продажу - 32,931.Курс російського рубля: купівля - 0,409, продаж - 0,472.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,383, продаж - 7,903.

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