Курс валют у Луцьку на 20 березня
Сьогодні, 09:05
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,318, а продаж - 26,709.
Євро при купівлі становить - 32,259, при продажу - 32,931.
Курс російського рубля: купівля - 0,409, продаж - 0,472.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,383, продаж - 7,903.
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Євро при купівлі становить - 32,259, при продажу - 32,931.
Курс російського рубля: купівля - 0,409, продаж - 0,472.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,383, продаж - 7,903.
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