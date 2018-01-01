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Курс валют у Луцьку на 20 березня

Курс валют у Луцьку на 20 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,318, а продаж - 26,709.

Євро при купівлі становить - 32,259, при продажу - 32,931.

Курс російського рубля: купівля - 0,409, продаж - 0,472.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,383, продаж - 7,903.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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