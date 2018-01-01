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Через відмову віддати гру 9-річний хлопчик застрелив сестру

Через відмову віддати гру 9-річний хлопчик застрелив сестру
В американському штаті Міссісіпі 13-річну дівчинку застрелив її 9-річний брат через відмову віддати відеогру.

Про це повідомляє місцева поліція, – пише BBC Україна.

Хлопчик хотів пограти у відеогру, але його сестра відмовилася віддати йому джойстик. Він підійшов до неї ззаду і вистрілив в голову з пістолета. Куля пройшла крізь мозок.

Шериф округу Монро Сесіл Кантрелл оголосив, що дівчинка померла від поранення у лікарні Мемфіса. Досі не зрозуміло, які наслідки чекають на хлопчика.

«Йому всього лише дев'ять. Я припускаю, що він бачив це у відеоіграх чи на телебаченні. Я не знаю, чи він точно усвідомлював, що робить. Я знаю, що це трагедія», – наголосив шериф Кантрелл в коментарі виданню Clarion Ledger.

Мати хлопчика під час трагедії перебувала в іншій кімнаті, годуючи інших дітей. Поліція розслідує, як дитині вдалося дістати зброю.

«Це абсолютно нові обставини для нас, ми ніколи не мали справу з дитиною, яка стріляє в інших дітей у віці дев'яти років», – сказав шериф Кантрелл.

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Теги: смерть, вбивство
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