Через відмову віддати гру 9-річний хлопчик застрелив сестру





Про це повідомляє місцева поліція, – пише



Хлопчик хотів пограти у відеогру, але його сестра відмовилася віддати йому джойстик. Він підійшов до неї ззаду і вистрілив в голову з пістолета. Куля пройшла крізь мозок.



Шериф округу Монро Сесіл Кантрелл оголосив, що дівчинка померла від поранення у лікарні Мемфіса. Досі не зрозуміло, які наслідки чекають на хлопчика.



«Йому всього лише дев'ять. Я припускаю, що він бачив це у відеоіграх чи на телебаченні. Я не знаю, чи він точно усвідомлював, що робить. Я знаю, що це трагедія», – наголосив шериф Кантрелл в коментарі виданню Clarion Ledger.



Мати хлопчика під час трагедії перебувала в іншій кімнаті, годуючи інших дітей. Поліція розслідує, як дитині вдалося дістати зброю.



«Це абсолютно нові обставини для нас, ми ніколи не мали справу з дитиною, яка стріляє в інших дітей у віці дев'яти років», – сказав шериф Кантрелл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В американському штаті Міссісіпі 13-річну дівчинку застрелив її 9-річний брат через відмову віддати відеогру.Про це повідомляє місцева поліція, – пише BBC Україна Хлопчик хотів пограти у відеогру, але його сестра відмовилася віддати йому джойстик. Він підійшов до неї ззаду і вистрілив в голову з пістолета. Куля пройшла крізь мозок.Шериф округу Монро Сесіл Кантрелл оголосив, що дівчинка померла від поранення у лікарні Мемфіса. Досі не зрозуміло, які наслідки чекають на хлопчика.«Йому всього лише дев'ять. Я припускаю, що він бачив це у відеоіграх чи на телебаченні. Я не знаю, чи він точно усвідомлював, що робить. Я знаю, що це трагедія», – наголосив шериф Кантрелл в коментарі виданню Clarion Ledger.Мати хлопчика під час трагедії перебувала в іншій кімнаті, годуючи інших дітей. Поліція розслідує, як дитині вдалося дістати зброю.«Це абсолютно нові обставини для нас, ми ніколи не мали справу з дитиною, яка стріляє в інших дітей у віці дев'яти років», – сказав шериф Кантрелл.

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