У Харкові п'яний водій протаранив патрульне авто





Про це повідомляється на сторінці порталу dtp.kiev.ua в



"Автомобіль, який скоїв ДТП, ховаючись з місця події, в'їхав у поліцейську машину, Toyota Prius. Водій, що скоїв наїзд, перебував у нетверезому стані", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що в одного з правоохоронців струс головного мозку. Постраждалих співробітників поліції доправлено до лікарні.



Також повідомляється, що в автомобілі правопорушника перебували жінка і трирічна дитина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові п'яний правопорушник, ховаючись від переслідування, в'їхав у поліцейську машину, двоє правоохоронців госпіталізовані.Про це повідомляється на сторінці порталу dtp.kiev.ua в Facebook "Автомобіль, який скоїв ДТП, ховаючись з місця події, в'їхав у поліцейську машину, Toyota Prius. Водій, що скоїв наїзд, перебував у нетверезому стані", - йдеться в повідомленні.Відзначається, що в одного з правоохоронців струс головного мозку. Постраждалих співробітників поліції доправлено до лікарні.Також повідомляється, що в автомобілі правопорушника перебували жінка і трирічна дитина.

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