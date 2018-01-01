У Харкові п'яний водій протаранив патрульне авто
Сьогодні, 09:39
У Харкові п'яний правопорушник, ховаючись від переслідування, в'їхав у поліцейську машину, двоє правоохоронців госпіталізовані.
Про це повідомляється на сторінці порталу dtp.kiev.ua в Facebook.
"Автомобіль, який скоїв ДТП, ховаючись з місця події, в'їхав у поліцейську машину, Toyota Prius. Водій, що скоїв наїзд, перебував у нетверезому стані", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в одного з правоохоронців струс головного мозку. Постраждалих співробітників поліції доправлено до лікарні.
Також повідомляється, що в автомобілі правопорушника перебували жінка і трирічна дитина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляється на сторінці порталу dtp.kiev.ua в Facebook.
"Автомобіль, який скоїв ДТП, ховаючись з місця події, в'їхав у поліцейську машину, Toyota Prius. Водій, що скоїв наїзд, перебував у нетверезому стані", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в одного з правоохоронців струс головного мозку. Постраждалих співробітників поліції доправлено до лікарні.
Також повідомляється, що в автомобілі правопорушника перебували жінка і трирічна дитина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі нарахували понад 8 тисяч пільговиків
Сьогодні, 10:09
Розшукують засудженого за зґвалтування волинянина. ФОТО
Сьогодні, 09:59
У Харкові п'яний водій протаранив патрульне авто
Сьогодні, 09:39
Через відмову віддати гру 9-річний хлопчик застрелив сестру
Сьогодні, 09:26