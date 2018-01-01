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У Харкові п'яний водій протаранив патрульне авто

У Харкові п'яний водій протаранив патрульне авто
У Харкові п'яний правопорушник, ховаючись від переслідування, в'їхав у поліцейську машину, двоє правоохоронців госпіталізовані.

Про це повідомляється на сторінці порталу dtp.kiev.ua в Facebook.

"Автомобіль, який скоїв ДТП, ховаючись з місця події, в'їхав у поліцейську машину, Toyota Prius. Водій, що скоїв наїзд, перебував у нетверезому стані", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в одного з правоохоронців струс головного мозку. Постраждалих співробітників поліції доправлено до лікарні.

Також повідомляється, що в автомобілі правопорушника перебували жінка і трирічна дитина.

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Теги: аварія, Харків
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