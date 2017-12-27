Подарунки та щасливі гості: як луцький «Магазин Упаковки» святкував день народження*





Святкували день народження 18 березня.



«21 травня буде 11 років, коли заснували фірму «Луцьккартон», яка тепер розміщена на 2 поверсі по вул. Гребінки 12. Вона спеціалізується на оптових продажах. Певний час до нас приходили люди і просили продати одну коробку для переїзду чи для кота. Ми не мали такої можливості, бо займалися оптовою торгівлею. Тоді у наших власників виникла ідея відкрити магазин, де упаковки можна придбати в роздріб. Так і виник наш проект», – розповіла заступник директора ТзОВ «Луцьккартон» Діана Олійник.



Магазин ще здалеку притягує погляд яскравими пакуночками, розставленими біля входу та тематичною фотозоною із логотипом компанії. Всередині - усміхнені консультанти та адміністратор, приємна музика та букети білих тюльпанів: у «Магазину Упаковки» сьогодні свято.



«До нашого свята ми підготувалися - у нас багато розіграшів, є подарунки, а на весь товар - 20% знижки», - розповіла адміністратор Софія Красовська. Дійсно, усі, хто у день народження магазину прийшов туди купити щось для себе, опісля витягували із дерев’яної скриньки листівку з подарунком. Серед додаткових сюрпризів були тематичні набори коробок, крафтовий папір, тубуси, шпонові корзини чи пістряві подарункові пакети.



Найменші гості магазину у якості бонусу отримували від продавців солодощі та з радістю фотографувались на фоні магазину. Тому гості магазину, яким пощастило скористатися акціями та ще й отримати подарунок, залишилися дуже задоволеними.



Вироби з паперу, картону та дерева у магазині на будь-який смак: яскраві кольорові коробочки, симпатичні тубуси з фламінго та романтичні дерев’яні скриньки із вигравіюваними серцями. У магазині асортимент починається із малесеньких білосніжних коробочок, а закінчується просто величезними картонними коробками - очі розбігаються від різноманіття барв і форм.



Нині у магазині представлені понад 600 видів товарів.



«Та ми не зупиняємось на досягнутому – постійно вигадуємо нові креативні коробочки та дослухаємось до побажань клієнтів, аби рухатися в ногу з часом. А ще особливість у тому, що ми продаємо лише екологічну продукцію – картон, папір та дерево, контролюємо якість усіх товарів. Окрім того, у «Магазині Упаковки» покупцям завжди допоможуть приємні та компетентні продавці, які допоможуть обрати найкращий варіант упаковки. «Нашу продукцію продаємо не лише у Луцьку - у на є інтернет-магазин. Ми спаковуємо і відправляємо посилочки у будь-який куточок України», - додала Софія Красовська.



До слова, за два роки роботи магазин знайшов для себе чимало прихильників та постійних клієнтів. Ними стали квітково-сувенірні магазини не лише з Луцька, а й з Рівного, Ковеля, Львова, заклади готельного і ресторанного обслуговування та інші.



«Магазин упаковки» висловлює щиру подяку клієнтам за довіру. Наші двері завжди відчинені і ми завджи готові допомогти і втілити всі ваші ідеї».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Єдиний в Україні «Магазин Упаковки» від ТзОВ «Луцьккартон» , який розміщений на вулиці Гребінки, 12, відсвяткував два роки роботи. До дня народження магазину для відвідувачів приготували приємні сюрпризи –20% знижки на увесь товар та міні-лотерею із подарунками.Святкували день народження 18 березня.«21 травня буде 11 років, коли заснували фірму «Луцьккартон», яка тепер розміщена на 2 поверсі по вул. Гребінки 12. Вона спеціалізується на оптових продажах. Певний час до нас приходили люди і просили продати одну коробку для переїзду чи для кота. Ми не мали такої можливості, бо займалися оптовою торгівлею. Тоді у наших власників виникла ідея відкрити магазин, де упаковки можна придбати в роздріб. Так і виник наш проект», – розповіла заступник директора ТзОВ «Луцьккартон»Магазин ще здалеку притягує погляд яскравими пакуночками, розставленими біля входу та тематичною фотозоною із логотипом компанії. Всередині - усміхнені консультанти та адміністратор, приємна музика та букети білих тюльпанів: у «Магазину Упаковки» сьогодні свято.«До нашого свята ми підготувалися - у нас багато розіграшів, є подарунки, а на весь товар - 20% знижки», - розповіла адміністратор. Дійсно, усі, хто у день народження магазину прийшов туди купити щось для себе, опісля витягували із дерев’яної скриньки листівку з подарунком. Серед додаткових сюрпризів були тематичні набори коробок, крафтовий папір, тубуси, шпонові корзини чи пістряві подарункові пакети.Найменші гості магазину у якості бонусу отримували від продавців солодощі та з радістю фотографувались на фоні магазину. Тому гості магазину, яким пощастило скористатися акціями та ще й отримати подарунок, залишилися дуже задоволеними.Вироби з паперу, картону та дерева у магазині на будь-який смак: яскраві кольорові коробочки, симпатичні тубуси з фламінго та романтичні дерев’яні скриньки із вигравіюваними серцями. У магазині асортимент починається із малесеньких білосніжних коробочок, а закінчується просто величезними картонними коробками - очі розбігаються від різноманіття барв і форм.Нині у магазині представлені понад 600 видів товарів.«Та ми не зупиняємось на досягнутому – постійно вигадуємо нові креативні коробочки та дослухаємось до побажань клієнтів, аби рухатися в ногу з часом. А ще особливість у тому, що ми продаємо лише екологічну продукцію – картон, папір та дерево, контролюємо якість усіх товарів. Окрім того, у «Магазині Упаковки» покупцям завжди допоможуть приємні та компетентні продавці, які допоможуть обрати найкращий варіант упаковки. «Нашу продукцію продаємо не лише у Луцьку - у на є інтернет-магазин. Ми спаковуємо і відправляємо посилочки у будь-який куточок України», - додала Софія Красовська.До слова, за два роки роботи магазин знайшов для себе чимало прихильників та постійних клієнтів. Ними стали квітково-сувенірні магазини не лише з Луцька, а й з Рівного, Ковеля, Львова, заклади готельного і ресторанного обслуговування та інші.«Магазин упаковки» висловлює щиру подяку клієнтам за довіру. Наші двері завжди відчинені і ми завджи готові допомогти і втілити всі ваші ідеї».

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