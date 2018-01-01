Розшукують засудженого за зґвалтування волинянина. ФОТО





Про це повідомляють у Любешівському відділенні поліції ГУНПу Волинській області.



Так, правоохоронці розшукують Олександра Степановича Поліщука, 16.12.1981 року народження, уродженця та жителя села Залаззя Любешівського району.



Любешівський районний суд Волинської області засудив чоловіка за злочин, передбачений ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) КК України та призначив покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі, проте волинянин ухиляється від відбування покарання.



Прикмети: на вигляд 35-40 років, приблизний зріст 180 см., волосся русяве, татуювань та шрамів не було, зуби всі наявні (вставних немає).



При отриманні будь-якої інформації про місце перебування розшукуваного просять повідомити Любешівське відділення поліції.



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