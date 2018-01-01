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У Володимирі нарахували понад 8 тисяч пільговиків

У Володимирі нарахували понад 8 тисяч пільговиків
У Володимирі-Волинському проживає 8 200 жителів, які користуються пільгами на транспортне перевезення.

Про це розповів міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк, - пише Буг.

Тема пільговиків вийшла на перше місце брифінгу 20-го березня. Адже вже з цього тижня розпочинають доопрацьовувати механізм монетизації пільг на транспортне перевезення в межах міста.

Відтак, кожному пільговику будуть виплачувати 120 гривень на місяць для проїзду в міських маршрутках.

Посадовець додав, що для виплати всім пільговикам з міського бюджету потрібно виділити 960 тисяч гривень на рік.

“У нас там в Києві наприймають законів, а виконувати “скидають” на місцеве самоврядування,” – додав чиновник.

Завтра, 21 березня, на засіданні виконкому мають прийняти рішення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті по місту до 4 гривень.


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Теги: пільгове перевезення, кошти
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