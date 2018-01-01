У Володимирі нарахували понад 8 тисяч пільговиків
Сьогодні, 10:09
У Володимирі-Волинському проживає 8 200 жителів, які користуються пільгами на транспортне перевезення.
Про це розповів міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк, - пише Буг.
Тема пільговиків вийшла на перше місце брифінгу 20-го березня. Адже вже з цього тижня розпочинають доопрацьовувати механізм монетизації пільг на транспортне перевезення в межах міста.
Відтак, кожному пільговику будуть виплачувати 120 гривень на місяць для проїзду в міських маршрутках.
Посадовець додав, що для виплати всім пільговикам з міського бюджету потрібно виділити 960 тисяч гривень на рік.
“У нас там в Києві наприймають законів, а виконувати “скидають” на місцеве самоврядування,” – додав чиновник.
Завтра, 21 березня, на засіданні виконкому мають прийняти рішення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті по місту до 4 гривень.
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Про це розповів міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк, - пише Буг.
Тема пільговиків вийшла на перше місце брифінгу 20-го березня. Адже вже з цього тижня розпочинають доопрацьовувати механізм монетизації пільг на транспортне перевезення в межах міста.
Відтак, кожному пільговику будуть виплачувати 120 гривень на місяць для проїзду в міських маршрутках.
Посадовець додав, що для виплати всім пільговикам з міського бюджету потрібно виділити 960 тисяч гривень на рік.
“У нас там в Києві наприймають законів, а виконувати “скидають” на місцеве самоврядування,” – додав чиновник.
Завтра, 21 березня, на засіданні виконкому мають прийняти рішення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті по місту до 4 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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