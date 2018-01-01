вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанка виграла в «ПортCity» путівку до Шрі-Ланки

Лучанка виграла в «ПортCity» путівку до Шрі-Ланки
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» протягом місяця потрібно було заповнити анкету, аби стати учасником неймовірного розіграшу.

Сотні лучан прийшли 19 березня, аби випробувати удачу й виграти путівку на відпочинок, - повідомляє прес-служба закладу.

Протягом місяця на першому поверсі «ПортCity» знаходилася скринька та анкети. Усі, хто їх заповнив, автоматично ставали учасниками розіграшу путівки до Шрі-Ланки.

Тож не дивно, що 19 березня на розіграш прийшло чимало відвідувачів торгово-розважального центру «ПортCity». На допомогу покликали маленького лучанина, який і витягнув виграшну анкету.

Так, тур до Шрі-Ланки виграла Ольга Стрилюк. «ПортCity» жінка відвідує майже щодня, адже окрім того, що їй подобається у ТРЦ, вона проживає поряд. Переможниця розповіла, що їхати в екзотичну країну планує з чоловіком.

«Дуже дякую за таку можливість!» - зауважила вона насамкінець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, акція, розіграш, Шрі Ланка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині обікрали прикуту до ліжка жінку
Сьогодні, 10:29
На Волині в кювет злетіло авто з квітами. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
Лучанка виграла в «ПортCity» путівку до Шрі-Ланки
Сьогодні, 10:15
У Володимирі нарахували понад 8 тисяч пільговиків
Сьогодні, 10:09
Розшукують засудженого за зґвалтування волинянина. ФОТО
Сьогодні, 09:59
Схожі новини
За двадцять днів визначать щасливця, який поїде до Шрі-Ланки За двадцять днів визначать щасливця, який поїде до Шрі-Ланки
28 лютий, 19:38
У «ПортCity» - розіграш путівки в Шрі-Ланку У «ПортCity» - розіграш путівки в Шрі-Ланку
20 лютий, 08:35
Сьогодні у «ПортCity» даруватимуть путівку в Шрі-Ланку Сьогодні у «ПортCity» даруватимуть путівку в Шрі-Ланку
19 березень, 09:30
У РЦ «Промінь» - акції та знижки до 8-го березня* У РЦ «Промінь» - акції та знижки до 8-го березня*
02 березень, 18:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна
19 березень, 20:30
 1
Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині
19 березень, 16:38
 1
Давні часи та містичні обряди: у Луцьку виступить гурт «Motanka»
19 березень, 13:41
 1
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
19 березень, 12:16
 1
Емоційно та відверто. «Бумбокс» відіграв «Голого Короля» у Луцьку. ФОТО
19 березень, 07:31
 1
Медіа
відео
1/8