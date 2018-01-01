Лучанка виграла в «ПортCity» путівку до Шрі-Ланки

У торгово-розважальному центрі «ПортCity» протягом місяця потрібно було заповнити анкету, аби стати учасником неймовірного розіграшу.Сотні лучан прийшли 19 березня, аби випробувати удачу й виграти путівку на відпочинок, - повідомляє прес-служба закладу.Протягом місяця на першому поверсі «ПортCity» знаходилася скринька та анкети. Усі, хто їх заповнив, автоматично ставали учасниками розіграшу путівки до Шрі-Ланки.Тож не дивно, що 19 березня на розіграш прийшло чимало відвідувачів торгово-розважального центру «ПортCity». На допомогу покликали маленького лучанина, який і витягнув виграшну анкету.Так, тур до Шрі-Ланки виграла. «ПортCity» жінка відвідує майже щодня, адже окрім того, що їй подобається у ТРЦ, вона проживає поряд. Переможниця розповіла, що їхати в екзотичну країну планує з чоловіком.«Дуже дякую за таку можливість!» - зауважила вона насамкінець.