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Луцькі прикордонники затримали чоловіка із старовинними монетами

Луцькі прикордонники затримали чоловіка із старовинними монетами
Луцькі прикордонники пункті пропуску «Удрицьк» виявилил чоловіка, котрий намагався перевезти через кордон старовинні монети.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Учора в залізничному пункті пропуску «Удрицьк» під час оформлення потяга, що прибув із Білорусі, прикордонники Луцького загону спільно з представниками фіскальної служби виявили старовинні монети.

Предмети знайшли за допомогою металошукача у громадянина України серед його багажу. Житель міста Костопіль Рівненської області перевозив 84 монети в особистих речах. Колекція складалась з монет часів Російської імперії – 1720-1730 років, Польщі - 1930-х років та Радянської країни - 1920-1960-х років.

На даний час вилучені монети відправлені на експертизу для встановлення їх культурної та історичної цінності.

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Теги: прикордонники, кордон, контрабанда
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