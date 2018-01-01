Луцькі прикордонники затримали чоловіка із старовинними монетами
Сьогодні, 10:38
Луцькі прикордонники пункті пропуску «Удрицьк» виявилил чоловіка, котрий намагався перевезти через кордон старовинні монети.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Учора в залізничному пункті пропуску «Удрицьк» під час оформлення потяга, що прибув із Білорусі, прикордонники Луцького загону спільно з представниками фіскальної служби виявили старовинні монети.
Предмети знайшли за допомогою металошукача у громадянина України серед його багажу. Житель міста Костопіль Рівненської області перевозив 84 монети в особистих речах. Колекція складалась з монет часів Російської імперії – 1720-1730 років, Польщі - 1930-х років та Радянської країни - 1920-1960-х років.
На даний час вилучені монети відправлені на експертизу для встановлення їх культурної та історичної цінності.
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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Учора в залізничному пункті пропуску «Удрицьк» під час оформлення потяга, що прибув із Білорусі, прикордонники Луцького загону спільно з представниками фіскальної служби виявили старовинні монети.
Предмети знайшли за допомогою металошукача у громадянина України серед його багажу. Житель міста Костопіль Рівненської області перевозив 84 монети в особистих речах. Колекція складалась з монет часів Російської імперії – 1720-1730 років, Польщі - 1930-х років та Радянської країни - 1920-1960-х років.
На даний час вилучені монети відправлені на експертизу для встановлення їх культурної та історичної цінності.
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