Луцькі прикордонники затримали чоловіка із старовинними монетами





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Учора в залізничному пункті пропуску «Удрицьк» під час оформлення потяга, що прибув із Білорусі, прикордонники Луцького загону спільно з представниками фіскальної служби виявили старовинні монети.



Предмети знайшли за допомогою металошукача у громадянина України серед його багажу. Житель міста Костопіль Рівненської області перевозив 84 монети в особистих речах. Колекція складалась з монет часів Російської імперії – 1720-1730 років, Польщі - 1930-х років та Радянської країни - 1920-1960-х років.



На даний час вилучені монети відправлені на експертизу для встановлення їх культурної та історичної цінності.



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