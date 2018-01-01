вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Франції затримали екс-президента Саркозі

У Франції затримали екс-президента Саркозі
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії в 2007 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на судові джерела, - інформує Сьогодні.

Нагадаємо, раніше слідчі планували перевірити причетність Саркозі до корупційних схем, які супроводжували вибір Катару організатором Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Також, екс-президент постане перед судом у справі про незаконне фінансування передвиборної кампанії в 2012 році, коли він програв вибори Франсуа Олланду.

Слідство підозрює, що PR-агентство Bygmalion, яке займалося інформаційним супроводом кампанії Саркозі, частину фінансування здійснювало за підробленими рахунками з метою приховати перевищення максимально допустимого законом бюджету кандидата в президенти (становить 22,5 млн євро). Перевищення оцінюється в 18 млн євро.

Саркозі не раз заявляв, що не знав про перевищення витрат. Проте, якщо він буде визнаний причетним до порушення закону про вибори, йому загрожує один рік в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Саркозі, затримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка виграла в «ПортCity» путівку до Шрі-Ланки
Сьогодні, 10:59
Поліція вилучила у 60-річного волинянина міни, порох та набої до гвинтівки
Сьогодні, 10:53
У Франції затримали екс-президента Саркозі
Сьогодні, 10:42
Зарплата, пенсія, проценти: що у декларації мера Володимира
Сьогодні, 10:40
Луцькі прикордонники затримали чоловіка із старовинними монетами
Сьогодні, 10:38
Схожі новини
У Луцьку затримали чоловіка з набоями У Луцьку затримали чоловіка з набоями
10 березень, 10:15
У Чернівцях на гарячому «пов’язали» молдавських скімерів У Чернівцях на гарячому «пов’язали» молдавських скімерів
22 лютий, 20:13
Луцькі прикордонники затримали чоловіка, який мав зброю без документів Луцькі прикордонники затримали чоловіка, який мав зброю без документів
14 лютий, 13:38
Відома причина вечірніх затримань за участі КОРДу в Луцьку Відома причина вечірніх затримань за участі КОРДу в Луцьку
05 лютий, 11:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 1
У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна
19 березень, 20:30
 1
Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині
19 березень, 16:38
 1
Давні часи та містичні обряди: у Луцьку виступить гурт «Motanka»
19 березень, 13:41
 1
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
19 березень, 12:16
 1
Медіа
відео
1/8