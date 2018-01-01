У Франції затримали екс-президента Саркозі

Ніколя Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії в 2007 році.



Про це повідомляє Reuters з посиланням на судові джерела, - інформує



Нагадаємо, раніше слідчі планували перевірити причетність Саркозі до корупційних схем, які супроводжували вибір Катару організатором Чемпіонату світу з футболу 2022 року.



Також, екс-президент постане перед судом у справі про незаконне фінансування передвиборної кампанії в 2012 році, коли він програв вибори Франсуа Олланду.



Слідство підозрює, що PR-агентство Bygmalion, яке займалося інформаційним супроводом кампанії Саркозі, частину фінансування здійснювало за підробленими рахунками з метою приховати перевищення максимально допустимого законом бюджету кандидата в президенти (становить 22,5 млн євро). Перевищення оцінюється в 18 млн євро.



Саркозі не раз заявляв, що не знав про перевищення витрат. Проте, якщо він буде визнаний причетним до порушення закону про вибори, йому загрожує один рік в'язниці.

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