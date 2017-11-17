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Поліція вилучила у 60-річного волинянина міни, порох та набої до гвинтівки

Поліція вилучила у 60-річного волинянина міни, порох та набої до гвинтівки
Волинські правоохоронц вилучили у 60-річного волинянина боєприпаси часів Другої світової війни.

ПРо це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України.

У понеділок, 19 березня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання, у 60-річного ковельчанина оперативники вилучили, зокрема, 300 г. пороху, 82 набої до гвинтівки калібру 7,62 мм, 5 пістолетних набоїв калібру 7,62 мм, мінометну міну, корпуси гранат Ф-1 та М-39. Усі боєприпаси часів Другої світової війни.

Усе вилучене направлять на дослідження.

Триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Поліція нагадує, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки передбачена кримінальна відповідальність за ст. 263 Кримінального кодексу України. Громадяни, які добровільно здали зброю в органи та підрозділи поліції чи інші органи виконавчої влади, звільняються від кримінальної відповідальності.
Поліція вилучила у 60-річного волинянина міни, порох та набої до гвинтівки

Поліція вилучила у 60-річного волинянина міни, порох та набої до гвинтівки

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Теги: поліція, зброя, боєприпаси
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