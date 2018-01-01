У Карпатах при сходженні на гору загинув турист





Про це пише



За попередньою інформацією, троє чоловіків заблукали ще 17 березня і з того часу їх розшукували рятувальники двох областей.



«19 березня орієнтовно о 16:46 працівники Явірницького ПРВ на полонині Гропа знайшли одного з туристів, громадянина, 1986 р.н., жителя м. Ужгород. З його слів їхня група розділилась і один з туристів, громадянин, 1984 р.н., житель м. Ужгород, загинув орієнтовно між полониною Гропа та г. Вихід», – йдеться у повідомленні.



Третій турист, 30-річний тернополянин, самостійно зійшов з гори та зупинився в місцевих жителів. Стан знайденого туриста задовільний, медичної допомоги не потребує.



Сьогодні, 20 березня, о п'ятій ранку рятувальники продовжили пошуки тіла зниклого туриста.

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