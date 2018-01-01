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Ще одна волинська школа відмовилася від готівки у їдальні

Ще одна волинська школа відмовилася від готівки у їдальні
Все більше навчальних закладів користуються перевагами безготівкових розрахунків у їдальнях.

Нещодавно до проекту “Картка харчування” долучилася Княгининівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки".

Усі батьки турбуються про здоров’я своїх дітей, однією з основних умов якого є здорове і збалансоване харчування. Проте часто замість комплексного сніданку чи обіду у шкільній їдальні учні бігають до магазину по снеки, шоколадки чи газовані напої. І, на жаль, мами й тати не можуть проконтролювати, куди саме витратила дитина свої кишенькові гроші.

Цю проблему взялися вирішити у Княгининівській школі-інтернаті за допомогою проекту “Картка харчування” від ПриватБанку. В основі проекту - Картка Юніора. Це дитяча банківська картка, яка наділена всіма властивостями “дорослої“ і прив’язана до рахунку одного з батьків, тож мамі чи татові приходять сповіщення про витрати дитини або запит на поповнення рахунку, якщо коштів на покупку не вистачило. За бажанням, батьки можуть встановити денний ліміт використання коштів.

У період навчання картку можна використовувати у шкільних їдальнях, в яких ПриватБанк встановлює POS-термінали. Діти карткою розраховуються за сніданки і обіди, а батькам приходить сповіщення, де, коли і скільки витратила дитина - тож вони спокійні, що малеча поїла у школі.

“Це не тільки зручно і цікаво, але й безпечно з погляду гігієни. Школярі і продавці уникають контакту з готівкою. А як відомо - на грошах - чи не найбільше бактерій. До того ж, якщо ж дитина загубить картку, всі кошти на ній залишаться недоторканними, а процес відновлення у найближчому відділенні ПриватБанку займе всього кілька хвилин”, - зазначила керівник напрямку “ЮніорБанк” на Волині Наталія Лукасюк.

Встановлення та обслуговування POS-терміналу у школі не потребує додаткових витрат від батьків, тож школи активно користуються такою можливість. Зокрема, в Луцьку систему безготівкових розрахунків впроваджено у їдальнях шкіл № 2, 4, 9, 14, 15, 20, 24 та Волинського ліцею-інтернату.


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Теги: ПриватБанк, картка харчування
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