Ще одна волинська школа відмовилася від готівки у їдальні

Все більше навчальних закладів користуються перевагами безготівкових розрахунків у їдальнях.Нещодавно до проекту “Картка харчування” долучилася Княгининівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки".Усі батьки турбуються про здоров’я своїх дітей, однією з основних умов якого є здорове і збалансоване харчування. Проте часто замість комплексного сніданку чи обіду у шкільній їдальні учні бігають до магазину по снеки, шоколадки чи газовані напої. І, на жаль, мами й тати не можуть проконтролювати, куди саме витратила дитина свої кишенькові гроші.Цю проблему взялися вирішити у Княгининівській школі-інтернаті за допомогою проекту “Картка харчування” від ПриватБанку. В основі проекту - Картка Юніора. Це дитяча банківська картка, яка наділена всіма властивостями “дорослої“ і прив’язана до рахунку одного з батьків, тож мамі чи татові приходять сповіщення про витрати дитини або запит на поповнення рахунку, якщо коштів на покупку не вистачило. За бажанням, батьки можуть встановити денний ліміт використання коштів.У період навчання картку можна використовувати у шкільних їдальнях, в яких ПриватБанк встановлює POS-термінали. Діти карткою розраховуються за сніданки і обіди, а батькам приходить сповіщення, де, коли і скільки витратила дитина - тож вони спокійні, що малеча поїла у школі.“Це не тільки зручно і цікаво, але й безпечно з погляду гігієни. Школярі і продавці уникають контакту з готівкою. А як відомо - на грошах - чи не найбільше бактерій. До того ж, якщо ж дитина загубить картку, всі кошти на ній залишаться недоторканними, а процес відновлення у найближчому відділенні ПриватБанку займе всього кілька хвилин”, - зазначила керівник напрямку “ЮніорБанк” на Волині Наталія Лукасюк.Встановлення та обслуговування POS-терміналу у школі не потребує додаткових витрат від батьків, тож школи активно користуються такою можливість. Зокрема, в Луцьку систему безготівкових розрахунків впроваджено у їдальнях шкіл № 2, 4, 9, 14, 15, 20, 24 та Волинського ліцею-інтернату.