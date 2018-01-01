Правоохоронці виявили ковельчанина, котрий крав дрова з лісу





Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.



У понеділок, 19 березня, на вулиці в селі Любитів Ковельського району співробітники держлісгоспу зупинили кінну підводу із сумнівною деревиною. Поліцейські встановили особу правопорушника та вилучили викрадену деревину.



Правоохоронці з'ясували, що 43-річний житель Ковельського району викрав із лісу 14 колод дуба та вільхи. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.



Поліція відомості внесли до журналу єдиного обліку зая та повідомлень громадян про кримінальні правопорушеня та інші події. Триває перевірка.

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