У Луцьку поліція розшукує очевидців смертельної аварії





Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.



У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого 24-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Renault Duster» сірого кольору, збив двох жінок, 69 та 63 років. У результаті автопригоди 69-річна пенсіонерка загинула, іншу учасницю ДТП госпіталізували.



З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження поліція просить очевидців автопригоди невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: 74-24-23, 050-157-34-90 або 102.



Нагадаємо,

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