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У Луцьку поліція розшукує очевидців смертельної аварії

У Луцьку поліція розшукує очевидців смертельної аварії
У Луцьку правоохоронці розшукують очевидців смертельної ДТП.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.

У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого 24-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Renault Duster» сірого кольору, збив двох жінок, 69 та 63 років. У результаті автопригоди 69-річна пенсіонерка загинула, іншу учасницю ДТП госпіталізували.

З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження поліція просить очевидців автопригоди невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: 74-24-23, 050-157-34-90 або 102.

Нагадаємо, подія трапилася 15 березня близько 18 години 30 хвилин. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз. Триває досудове розслідування.

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Теги: поліція, розшук, ДТП
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