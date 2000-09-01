Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 березня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

м.Устилуг: вул.Пархоменка 35-91, О.Хохол 31-41

2.09:00 – 17:00 ФОП Голуб Г.В. магазин с. Овадно с.Овадно: вул.Миру

3.09:00 – 17:00

с.Риснів: вул.Набережна



Горохівський район



1.09:00-17:00

Дім молитви

с.Пустомити:

вул.Подольська



Іваничівський район



1.10:00-17:00

с.Риковичі вул. Миру 1-7, вул. Центральна 81-125, вул. Леніна, с. Топилище (повністю), с. Завидів (повністю)



Камінь-Каширський район



1.09:30 – 14:00 ПП Ханейчук П.П., ПП Чирко О.С. м.Камінь – Каширський, вул.. Тиха, вул.. Хотешівська.

2. КТП-76 Л-4, Л-5 09:30 – 16:40 Школа, Будинок культури, Бібліотека. с.Осівці, вул.. Центральна, вул.. Миру.

3. КТП-32 Л-1, Л-3 09:30 – 17:00 К-Каширське МСТ «магазин», К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка, вул.. Олексіївка.



Ківерцівський район



1.8:30-16:30

с.Звірів

Сільська рада КТП-501 с.Звірів

вул.Київська,1-41/непарні/,2-18/парні/

2.8:30-16:30 КТП-516 с.Клепачів КТП-516 с.Клепачів

вул.Незалежності,1-11,24,26,28,30

3.10:00-15:00

КТП-123 с.Звірів

ФОП Батицька Людмила Миколаївна

Свято-Воскресенська громада УПЦ

Релігійна громада ЄХБ

Відділ освіти Ківерцівської РДА

УДППЗ "Укрпошта"

УДППЗ "Укрпошта" КТП-123 с.Звірів

вул.Сільська,1-22,

вул.Центральна,22-56/парні/,21-43/непарні/

вул.Л.Українки,1-20

вул.Шкільна





Ковельський район



1.9.00-17.00

С/Р Городище

Ковельське Райво

с.Городище



2.9:00-17:00

СТзОВ "Пісочно" с. Пісочно



3.9:00-17:00 С/Р Ситовичі

Ковельське МТМО

Ковельське Райво

СТ Повурськ

с.Поворськ





Луцький район



1.10:00 – 17:00 СГПП „Садів”, Пп Жук С.А., ПАТ „Укртелеком”, ФАП, УДППЗ „Укрпошта”, сільрада, клуб, школа, церква с.Садів вул Незалежності, Молодіжна, І.Франка, Стуса, Горохівська, Шевченка, Польова

2.10:00 – 16:00 с.Воютин: СГПП "Дружба" (АВМ, Гуртожиток), ФАП, ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Філія ПрАТ "Київстар" у м.Львові, с. Несвіч вул. Крачок, Романівка.

с. Воютин вул. Радянська, Вишнева, Космонавтів, Зелена



Любомльський та Шацький райони



1.9:00 – 17:00

Церква с.Городне с.Городне вул.Задворська.Соловчиня

2.9:00 – 17:00

с.Старовойтове: ТзОВ УІФК "Волинь", Сервісна зона, Термінал -1, ТзОВ УІФК "Волинь" ЗТП-273 "Автопорт-Ягодин"

азс перлина с.Рівне, Миловань, Зелений Гай, Гуща

3.9:00 – 17:00

смт.Шацьк

вул.Зелена, Дружби, І.Франка



Любешівський район



1.10:00 – 17:00

НПП «Прип’ять- Стохід», Реалєбітаційний центр, МНС, смт.Любешів вул.Бондаренка



Маневицький район



1.11:00-17:00

Четвертнянська сільська рада (будинок культури, дитячий садок), СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Ялинка»), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Богун Ю.О. (ларьок «Вишенька»), ФОП Іллюк Юрій Васильович (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с.Четвертня.



місто Нововолинськ

1.09:00-17:00 Дачний масив, табір «Прикордонник», готель «Три Бобри» с.Литовеж



Рожищенський район



1.9:00-17:00

с.Єлизаветин школа..

с.Єлизаветин вул.Прилісна.



2.9:00-17:00

с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня.

с.Доросині вул. Фріда.

3.9:00-17:00

с.Трилісці клуб, магазин.

с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.

4.9:00-17:00

с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.



5.9:00-17:00

с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.

с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.

с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.

с.Сокіл кар’єр. с.Духче.

с.Берегове.

6.9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.

с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.



Старовижівський район



1.10:00-17:00

с. Рудня вул Миру, Шевченка, Комсомольська, 1 травня, Л. Українки



Турійський район



1.09:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська 29-52

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-344 10:00-16:30 Озерянська с/р- адмінприміщення, буд.культури, пождепо, котельня, дит.садок, ТРСТ- магазин, АТС, церква, пошта, ФАП, школа, пункт прийому молока. с.Озеряни

3. ПЛ-10 кВ Л-25-04 від ЛР-52

КТП-160 10:00-16:30 ФАП, ТРСТ- магазин с.Синявка



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00м.Устилуг: вул.Пархоменка 35-91, О.Хохол 31-412.09:00 – 17:00 ФОП Голуб Г.В. магазин с. Овадно с.Овадно: вул.Миру3.09:00 – 17:00с.Риснів: вул.Набережна1.09:00-17:00Дім молитвис.Пустомити:вул.Подольська1.10:00-17:00с.Риковичі вул. Миру 1-7, вул. Центральна 81-125, вул. Леніна, с. Топилище (повністю), с. Завидів (повністю)1.09:30 – 14:00 ПП Ханейчук П.П., ПП Чирко О.С. м.Камінь – Каширський, вул.. Тиха, вул.. Хотешівська.2. КТП-76 Л-4, Л-5 09:30 – 16:40 Школа, Будинок культури, Бібліотека. с.Осівці, вул.. Центральна, вул.. Миру.3. КТП-32 Л-1, Л-3 09:30 – 17:00 К-Каширське МСТ «магазин», К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка, вул.. Олексіївка.1.8:30-16:30с.ЗвірівСільська рада КТП-501 с.Звіріввул.Київська,1-41/непарні/,2-18/парні/2.8:30-16:30 КТП-516 с.Клепачів КТП-516 с.Клепачіввул.Незалежності,1-11,24,26,28,303.10:00-15:00КТП-123 с.ЗвірівФОП Батицька Людмила МиколаївнаСвято-Воскресенська громада УПЦРелігійна громада ЄХБВідділ освіти Ківерцівської РДАУДППЗ "Укрпошта"УДППЗ "Укрпошта" КТП-123 с.Звіріввул.Сільська,1-22,вул.Центральна,22-56/парні/,21-43/непарні/вул.Л.Українки,1-20вул.Шкільна1.9.00-17.00С/Р ГородищеКовельське Райвос.Городище2.9:00-17:00СТзОВ "Пісочно" с. Пісочно3.9:00-17:00 С/Р СитовичіКовельське МТМОКовельське РайвоСТ Повурськс.Поворськ1.10:00 – 17:00 СГПП „Садів”, Пп Жук С.А., ПАТ „Укртелеком”, ФАП, УДППЗ „Укрпошта”, сільрада, клуб, школа, церква с.Садів вул Незалежності, Молодіжна, І.Франка, Стуса, Горохівська, Шевченка, Польова2.10:00 – 16:00 с.Воютин: СГПП "Дружба" (АВМ, Гуртожиток), ФАП, ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Філія ПрАТ "Київстар" у м.Львові, с. Несвіч вул. Крачок, Романівка.с. Воютин вул. Радянська, Вишнева, Космонавтів, Зелена1.9:00 – 17:00Церква с.Городне с.Городне вул.Задворська.Соловчиня2.9:00 – 17:00с.Старовойтове: ТзОВ УІФК "Волинь", Сервісна зона, Термінал -1, ТзОВ УІФК "Волинь" ЗТП-273 "Автопорт-Ягодин"азс перлина с.Рівне, Миловань, Зелений Гай, Гуща3.9:00 – 17:00смт.Шацьквул.Зелена, Дружби, І.Франка1.10:00 – 17:00НПП «Прип’ять- Стохід», Реалєбітаційний центр, МНС, смт.Любешів вул.Бондаренка1.11:00-17:00Четвертнянська сільська рада (будинок культури, дитячий садок), СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Ялинка»), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Богун Ю.О. (ларьок «Вишенька»), ФОП Іллюк Юрій Васильович (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с.Четвертня.1.09:00-17:00 Дачний масив, табір «Прикордонник», готель «Три Бобри» с.Литовеж1.9:00-17:00с.Єлизаветин школа..с.Єлизаветин вул.Прилісна.2.9:00-17:00с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня.с.Доросині вул. Фріда.3.9:00-17:00с.Трилісці клуб, магазин.с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.4.9:00-17:00с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.5.9:00-17:00с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.с.Сокіл кар’єр. с.Духче.с.Берегове.6.9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.1.10:00-17:00с. Рудня вул Миру, Шевченка, Комсомольська, 1 травня, Л. Українки1.09:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська 29-522. ПЛ-0,4 кВКТП-344 10:00-16:30 Озерянська с/р- адмінприміщення, буд.культури, пождепо, котельня, дит.садок, ТРСТ- магазин, АТС, церква, пошта, ФАП, школа, пункт прийому молока. с.Озеряни3. ПЛ-10 кВ Л-25-04 від ЛР-52КТП-160 10:00-16:30 ФАП, ТРСТ- магазин с.Синявка

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