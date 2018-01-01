Декларація мера Нововолинська: десятки тисяч доларів, євро та гривень

Міський голова Нововолинськамає декілька земельних ділянок, авто, квартиру, будинок на Світязі та десятки тисяч активів у гривнях, доларах і євро, розміщених у різних банках.Про це стало відомо з електронної декларації посадовця за 2017 рік.За основним місцем роботи Сапожніков за рік отримав 313233 гривень заробітної плати, а за роботу за сумісництвом у Тернопільському національному економічному університеті – 15172 гривень. Його річна пенсія становить 86313 гривень. Обсяг дивідендів у різних банках – 29 648 гривень у нього та 34078 гривень у дружини. Пенсія дружини становила 31958 гривень.Подружжя має чимало активів. Мер Нововолинська зберігає 20165 доларів та 674 гривень в «Ощадбанку», 2564 євро і 925 гривень у ПриватБанку, 568 гривень у ПАТ «Райфазен Банк Аваль», а його дружина – 110241 гривень і 208 доларів в «Ощадбанку», 5049 доларів та 21318 гривень у ПриватБанку, 30000 гривень в «Укрсоцбанку», 15988 гривень у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».Готівкою Тамара Сапожнікова зберігає 11000 євро, 14000 доларів і 30000 гривень. Крім того, жінка має активи у дорогоцінних (банківських) металах вартістю 132600 гривень.У Нововолинську Сапожніков має земельну ділянку загальною площею 400.00 кв.м., квартиру площею 64.30 кв.м., а його дружина Тамара Сапожнікова – земельну ділянку площею 65.00 кв.м.Крім того, тут є об’єкти незавершеного будівництва. Це садовий будинок та два гаражі. Також у цьому місті він орендує житловий будинок площею 199.4 кв.м.Крім того, міський голова має земельну ділянку площею 900 кв.м. та недобудований житловий будинок у селі Світязь.Меру належить легковик SKODA SUPERB CLASSIC 2008 року випуску. Він володіє 57 акціями у відкритому акціонерному товаристві «Волиньнафтопродукт», 539 акціями у «Нафтопереробному комплексі – Галичина».Тамара Сапожнікова має також 57 акцій у «Волиньнафтопродукті» та боргові цінні папери у Міністерстві фінансів.