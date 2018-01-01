Луцькі гімназисти прихистили безпритульну кішку. ВІДЕО





Схоже, що тварина загубила дорогу додому, оскільки на бродячу вона зовсім не схожа, кажуть у школі, – йдеться в сюжеті



Тепер кішка живе у підсобному приміщенні біля басейну. Годують тваринку усі охочі. Кішка здорова, її оглядав лікар. Виявилося, що незабаром у тварини з’являться кошенята.



«Були вже діти, що казали, що хочуть кошеня додому. Тому ми думаємо, що якихось кошенят заберуть діти, можливо, навіть вчителі захочуть взяти кошенятко додому», – каже Марія Ваколюк, голова учнівської ради гімназії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука взяла під опіку безпритульну кішку.Схоже, що тварина загубила дорогу додому, оскільки на бродячу вона зовсім не схожа, кажуть у школі, – йдеться в сюжеті Суспільного Волині Тепер кішка живе у підсобному приміщенні біля басейну. Годують тваринку усі охочі. Кішка здорова, її оглядав лікар. Виявилося, що незабаром у тварини з’являться кошенята.«Були вже діти, що казали, що хочуть кошеня додому. Тому ми думаємо, що якихось кошенят заберуть діти, можливо, навіть вчителі захочуть взяти кошенятко додому», – каже, голова учнівської ради гімназії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію