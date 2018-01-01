вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі гімназисти прихистили безпритульну кішку. ВІДЕО

Луцькі гімназисти прихистили безпритульну кішку. ВІДЕО
Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука взяла під опіку безпритульну кішку.

Схоже, що тварина загубила дорогу додому, оскільки на бродячу вона зовсім не схожа, кажуть у школі, – йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Тепер кішка живе у підсобному приміщенні біля басейну. Годують тваринку усі охочі. Кішка здорова, її оглядав лікар. Виявилося, що незабаром у тварини з’являться кошенята.

«Були вже діти, що казали, що хочуть кошеня додому. Тому ми думаємо, що якихось кошенят заберуть діти, можливо, навіть вчителі захочуть взяти кошенятко додому», – каже Марія Ваколюк, голова учнівської ради гімназії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: добро
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі гімназисти прихистили безпритульну кішку. ВІДЕО
Сьогодні, 12:04
Савченко звернулась до суду, щоб взяти на поруки Рубана
Сьогодні, 11:52
У Ковелі шахрай видурив у дівчини 15 тисяч гривень
Сьогодні, 11:50
У Луцьку поліція розшукує винуватця смертельної аварії
Сьогодні, 11:24
У Луцькій міській раді хочуть створити новий департамент
Сьогодні, 11:21
Схожі новини
У луцькому зоопарку оселиться карпатська рись У луцькому зоопарку оселиться карпатська рись
16 лютий, 14:14
У луцькому зоопарку – цікава акція для закоханих У луцькому зоопарку – цікава акція для закоханих
13 лютий, 15:32
Волинські патрульні відігріли сім’ю, в якої поламалося авто Волинські патрульні відігріли сім’ю, в якої поламалося авто
09 лютий, 15:03
Як живеться тиграм у Луцькому зоопарку взимку Як живеться тиграм у Луцькому зоопарку взимку
26 січень, 22:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 1
У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна
19 березень, 20:30
 1
Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині
19 березень, 16:38
 1
Давні часи та містичні обряди: у Луцьку виступить гурт «Motanka»
19 березень, 13:41
 1
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
19 березень, 12:16
 1
Медіа
відео
1/8