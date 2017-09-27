На ремонт волинської дороги виділять 15 мільйонів





Про це повідомляє



Про це свідчить розпорядження голови обласної державної адміністрації №148 від 7-го березня 2018-го року.



Жителі сільських рад Мишева і Соснини, йдучи на об’єднання в Іваничівську громаду, пріоритетом визнали саме будівництво цієї дороги, що дозволить забезпечити надійне сполучення між селами.



Як повідомив селищний голова Федір Войтюк, будівництво цієї дороги потребує співфінансування: 20% коштів з місцевих бюджетів, а це 3 мільйони гривень. Для селищної ради це суттєві кошти, тому Войтюк сподівається на підтримку районного і обласного бюджетів.



Під час сесії селищної ради, яка відбулася 16-го лютого, депутати прийняли звернення до Іваничівської районної ради:



«Ми, депутати Іваничівської селищної ради, глибоко стурбовані незадовільним станом автомобільних доріг на території Іваничівської об’єднаної територіальної громади, а особливо доріг обласного значення. Однією з таких є дорога О030319 Іваничі-Бубнів, що з’єднує села Лугове, Древині, Мишів, Іванівка, Менчичі та Соснина з смт.Іваничі – адміністративним (районним) центром. У 2017 році селищною радою направлено пропозиції в обласну державну адміністрацію щодо включення даної дороги до плану ремонту доріг на 2018 рік. На даний час громаду поінформовано про те, що Кабінетом Міністрів України розглядається питання про виділення коштів на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О030319 з державного бюджету орієнтовною сумою 15 млн. грн. В разі позитивного вирішення даного питання громада зобов’язана виділити 20% коштів співфінансування з місцевого бюджету – а це 3 млн. грн», - йдеться у зверненні.



На звернення Іваничівської районної ради щодо виділення коштів співфінансування на утримання установ районної комунальної власності, селищна рада, із річної потреби 4, 188 800 млн. грн., вже спрямувала 1, 126 700 млн. грн. на перший квартал 2018 року.



Враховуючи вище наведене Іваничівська селищна рада просить на найближчій сесії районної ради виділити з районного бюджету 1 млн. грн. для спільного співфінансування капітального ремонту автомобільної дороги обласного значення О030319 Іваничі-Бубнів, тому що у бюджеті громади коштів вистачає або на співфінансування установ районної комунальної власності на другий квартал, або на співфінансування ремонту дороги.



Постійна комісія з питань бюджету, регулювання комунальної власності та розвитку підприємництва Іваничівської районної ради не рекомендувала голові А. А. Бадзюню виносити це питання на розгляд 24-ої сесії, яка розпочала свою роботу 15-го березня і продовжить її 22-го.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З державного бюджету передбачено 15 мільйонів гривень на ремонт дороги Іваничі-Бубнів.Про це повідомляє «Буг». Про це свідчить розпорядження голови обласної державної адміністрації №148 від 7-го березня 2018-го року.Жителі сільських рад Мишева і Соснини, йдучи на об’єднання в Іваничівську громаду, пріоритетом визнали саме будівництво цієї дороги, що дозволить забезпечити надійне сполучення між селами.Як повідомив селищний голова, будівництво цієї дороги потребує співфінансування: 20% коштів з місцевих бюджетів, а це 3 мільйони гривень. Для селищної ради це суттєві кошти, тому Войтюк сподівається на підтримку районного і обласного бюджетів.Під час сесії селищної ради, яка відбулася 16-го лютого, депутати прийняли звернення до Іваничівської районної ради:«Ми, депутати Іваничівської селищної ради, глибоко стурбовані незадовільним станом автомобільних доріг на території Іваничівської об’єднаної територіальної громади, а особливо доріг обласного значення. Однією з таких є дорога О030319 Іваничі-Бубнів, що з’єднує села Лугове, Древині, Мишів, Іванівка, Менчичі та Соснина з смт.Іваничі – адміністративним (районним) центром. У 2017 році селищною радою направлено пропозиції в обласну державну адміністрацію щодо включення даної дороги до плану ремонту доріг на 2018 рік. На даний час громаду поінформовано про те, що Кабінетом Міністрів України розглядається питання про виділення коштів на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О030319 з державного бюджету орієнтовною сумою 15 млн. грн. В разі позитивного вирішення даного питання громада зобов’язана виділити 20% коштів співфінансування з місцевого бюджету – а це 3 млн. грн», - йдеться у зверненні.На звернення Іваничівської районної ради щодо виділення коштів співфінансування на утримання установ районної комунальної власності, селищна рада, із річної потреби 4, 188 800 млн. грн., вже спрямувала 1, 126 700 млн. грн. на перший квартал 2018 року.Враховуючи вище наведене Іваничівська селищна рада просить на найближчій сесії районної ради виділити з районного бюджету 1 млн. грн. для спільного співфінансування капітального ремонту автомобільної дороги обласного значення О030319 Іваничі-Бубнів, тому що у бюджеті громади коштів вистачає або на співфінансування установ районної комунальної власності на другий квартал, або на співфінансування ремонту дороги.Постійна комісія з питань бюджету, регулювання комунальної власності та розвитку підприємництва Іваничівської районної ради не рекомендувала голові А. А. Бадзюню виносити це питання на розгляд 24-ої сесії, яка розпочала свою роботу 15-го березня і продовжить її 22-го.

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