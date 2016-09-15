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Луцьких водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

Луцьких водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах
Водії у Луцьку просять бути максимально обережними через складні погодні умови.

Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.

«Будьте максимально уважними за кермом та неухильно дотримуйтесь ПДР! Також слідкуйте за швидкістю вашого транспортного засобу й витримуйте безпечні дистанцію та інтервал», – закликають в патрульній поліції.

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Теги: транспорт, дороги
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