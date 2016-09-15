Луцьких водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 12:28
Водії у Луцьку просять бути максимально обережними через складні погодні умови.
Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
«Будьте максимально уважними за кермом та неухильно дотримуйтесь ПДР! Також слідкуйте за швидкістю вашого транспортного засобу й витримуйте безпечні дистанцію та інтервал», – закликають в патрульній поліції.
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Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
«Будьте максимально уважними за кермом та неухильно дотримуйтесь ПДР! Також слідкуйте за швидкістю вашого транспортного засобу й витримуйте безпечні дистанцію та інтервал», – закликають в патрульній поліції.
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