Луцьких водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах





Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.



«Будьте максимально уважними за кермом та неухильно дотримуйтесь ПДР! Також слідкуйте за швидкістю вашого транспортного засобу й витримуйте безпечні дистанцію та інтервал», – закликають в патрульній поліції.

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