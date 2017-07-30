Затримали банду, яка возила авто на єврономерах терористам. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:54
На КПП Гоптівка затримали зловмисників, які налагодили постачання автомобілів на єврономерах для незаконних збройних формувань «ЛНР».
Про це повідомляють у прес-центрі СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники налагодили транзит транспортних засобів, зареєстрованих у країнах Євросоюзу, до тимчасово окупованих районів Луганщини.
Автомобілі з території Харківської області переправляли до РФ, де їх забирали представники так званої «народної міліції ЛНР».
Співробітники СБ України затримали двох учасників угруповання у сервісній зоні міжнародного пункту пропуску «Гоптівка» під час спроби вивезення до Росії чергового позашляховика для передачі терористам.
Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій учасників групи за іншими статтями Кримінального кодексу, оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
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Про це повідомляють у прес-центрі СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники налагодили транзит транспортних засобів, зареєстрованих у країнах Євросоюзу, до тимчасово окупованих районів Луганщини.
Автомобілі з території Харківської області переправляли до РФ, де їх забирали представники так званої «народної міліції ЛНР».
Співробітники СБ України затримали двох учасників угруповання у сервісній зоні міжнародного пункту пропуску «Гоптівка» під час спроби вивезення до Росії чергового позашляховика для передачі терористам.
Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій учасників групи за іншими статтями Кримінального кодексу, оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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