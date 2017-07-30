Затримали банду, яка возила авто на єврономерах терористам. ФОТО. ВІДЕО

На КПП Гоптівка затримали зловмисників, які налагодили постачання автомобілів на єврономерах для незаконних збройних формувань «ЛНР».Про це повідомляють у прес-центрі СБУ.Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники налагодили транзит транспортних засобів, зареєстрованих у країнах Євросоюзу, до тимчасово окупованих районів Луганщини.Автомобілі з території Харківської області переправляли до РФ, де їх забирали представники так званої «народної міліції ЛНР».Співробітники СБ України затримали двох учасників угруповання у сервісній зоні міжнародного пункту пропуску «Гоптівка» під час спроби вивезення до Росії чергового позашляховика для передачі терористам.Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій учасників групи за іншими статтями Кримінального кодексу, оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.