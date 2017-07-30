вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Затримали банду, яка возила авто на єврономерах терористам. ФОТО. ВІДЕО

Затримали банду, яка возила авто на єврономерах терористам. ФОТО. ВІДЕО
На КПП Гоптівка затримали зловмисників, які налагодили постачання автомобілів на єврономерах для незаконних збройних формувань «ЛНР».

Про це повідомляють у прес-центрі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники налагодили транзит транспортних засобів, зареєстрованих у країнах Євросоюзу, до тимчасово окупованих районів Луганщини.

Автомобілі з території Харківської області переправляли до РФ, де їх забирали представники так званої «народної міліції ЛНР».

Співробітники СБ України затримали двох учасників угруповання у сервісній зоні міжнародного пункту пропуску «Гоптівка» під час спроби вивезення до Росії чергового позашляховика для передачі терористам.

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій учасників групи за іншими статтями Кримінального кодексу, оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: терористи, війна з Росією
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер останній у світі північний білий носоріг
Сьогодні, 13:02
Подарунки та щасливі гості: як луцький «Магазин Упаковки» святкував день народження*
Сьогодні, 13:00
Затримали банду, яка возила авто на єврономерах терористам. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:54
Луцьких водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 12:28
На ремонт волинської дороги виділять 15 мільйонів
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
Війна з Росією: за минулу добу загинув один військовий, семеро поранені Війна з Росією: за минулу добу загинув один військовий, семеро поранені
30 липень, 2017, 09:07
Повідомили, скільки українців залишаються заручниками терористів Повідомили, скільки українців залишаються заручниками терористів
06 травень, 2017, 14:03
Бойовики обстрілювали Донецьк Бойовики обстрілювали Донецьк
04 квітень, 2015, 16:38
Терористи обстріляли власні позиції перед камерами російських ЗМІ Терористи обстріляли власні позиції перед камерами російських ЗМІ
22 лютий, 2015, 19:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діти мають прокидатись з думкою «Ура! Я йду в садочок», - Валентина Галущак
Сьогодні, 12:30
 1
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 1
У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна
19 березень, 20:30
 1
Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині
19 березень, 16:38
 1
Давні часи та містичні обряди: у Луцьку виступить гурт «Motanka»
19 березень, 13:41
 1
Медіа
відео
1/8