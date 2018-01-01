На Волині землю вартістю майже 10 мільйонів повернуть державі

На Волині наполягають на поверненні державі земельної ділянки вартістю майже 10 мільйонів гривень.Так, з виробничого кооперативу "Мрія", намагаються через суд стягнути заборгованість зі сплати орендної плати за землю та повернути державі земельну ділянку площею понад 4,8 га, вартістю майже 10 млн. грн, - інформує прес-служба прокуратури Волинської областіПрокурори з'ясували, що договір оренди земельної ділянки, яка знаходиться за межами Старосільської сільської ради, було укладено між Маневицькою районною державною адміністрацією та СВК «Мрія» у листопаді 2012 року строком на 10 років.Згідно з договором, орендна плата становила 2754 грн на рік. У 2016 році рішенням господарського суду Волинської області, яке залишено без змін ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду, за позовом місцевої прокуратури у договір було внесено зміни – орендну плату приведено у відповідність до вимог чинного законодавства. Відтоді орендар був зобов’язаний сплачувати за землю понад 71 тис. грн. на рік.Проте сільськогосподарський кооператив ігнорував вимоги Маневицької РДА щодо приведення договору оренди у відповідність до вимог Закону й на початок 2018 року заборгував понад 50 тис. грн. орендної плати.В ситуацію знову втрутилася прокуратура.У суді прокурори вимагатимуть сплати заборгованої орендної плати, розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки державі.