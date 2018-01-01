У «ПортCity» – великодні майстерки для дітей

Напередодні світлого свята Великодня у торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудуться майстер-класи з виготовлення святкових прикрас.Дітлахів запрошують 1 квітня на перший поверх ТРЦ, - повідомляє прес-служба закладу.З давніх давен до Великодня готувалися ретельно, адже це одне з найбільших свят. Багаторічні традиції хочеться передавати далі, залучаючи наймолодше покоління. Саме для дітей у торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудуться безкоштовні майстер-класи.Протягом кількох годин вони вивчатимуть ази мистецтва розпису писанок й не лише. Крім традиційних технік, для дітей проведуть майстерки з паперопластики, навчать шити пасхальних курчаток, що можуть прикрасити кошики, чи навіть святковий стіл, виготовляти квіти з бісеру та багато іншого. Окрім того, майстрині зроблять учасникам весняний боді-арт.Тож 1 квітня «ПортCity» перетвориться на справжню майстерню. Триватиме свято з 13 до 16 години, а дітлахи самі зможуть обрати з якого матеріалу виготовлятимуть святкові прикраси.