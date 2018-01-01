У «ПортCity» – великодні майстерки для дітей
Сьогодні, 18:48
Напередодні світлого свята Великодня у торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудуться майстер-класи з виготовлення святкових прикрас.
Дітлахів запрошують 1 квітня на перший поверх ТРЦ, - повідомляє прес-служба закладу.
З давніх давен до Великодня готувалися ретельно, адже це одне з найбільших свят. Багаторічні традиції хочеться передавати далі, залучаючи наймолодше покоління. Саме для дітей у торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудуться безкоштовні майстер-класи.
Протягом кількох годин вони вивчатимуть ази мистецтва розпису писанок й не лише. Крім традиційних технік, для дітей проведуть майстерки з паперопластики, навчать шити пасхальних курчаток, що можуть прикрасити кошики, чи навіть святковий стіл, виготовляти квіти з бісеру та багато іншого. Окрім того, майстрині зроблять учасникам весняний боді-арт.
Тож 1 квітня «ПортCity» перетвориться на справжню майстерню. Триватиме свято з 13 до 16 години, а дітлахи самі зможуть обрати з якого матеріалу виготовлятимуть святкові прикраси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дітлахів запрошують 1 квітня на перший поверх ТРЦ, - повідомляє прес-служба закладу.
З давніх давен до Великодня готувалися ретельно, адже це одне з найбільших свят. Багаторічні традиції хочеться передавати далі, залучаючи наймолодше покоління. Саме для дітей у торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудуться безкоштовні майстер-класи.
Протягом кількох годин вони вивчатимуть ази мистецтва розпису писанок й не лише. Крім традиційних технік, для дітей проведуть майстерки з паперопластики, навчать шити пасхальних курчаток, що можуть прикрасити кошики, чи навіть святковий стіл, виготовляти квіти з бісеру та багато іншого. Окрім того, майстрині зроблять учасникам весняний боді-арт.
Тож 1 квітня «ПортCity» перетвориться на справжню майстерню. Триватиме свято з 13 до 16 години, а дітлахи самі зможуть обрати з якого матеріалу виготовлятимуть святкові прикраси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині провели «спецоперацію», аби врятувати кажанів
Сьогодні, 19:23
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 березня
Сьогодні, 19:00
У «ПортCity» – великодні майстерки для дітей
Сьогодні, 18:48
Правоохоронці виявили ковельчанина, котрий крав дрова з лісу
Сьогодні, 18:25
Маленька волинянка потребує коштів для лікування
Сьогодні, 18:01