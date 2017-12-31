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Україна має безвіз із ще однією країною

Україна має безвіз із ще однією країною
Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим між країнами.

Як повідомив в Twitter глава МЗС України Павло Клімкін, він підписав кілька угод, – пише Обозреватель.

«Привіт з Катару. Підписав кілька угод, серед них – безвіз з Катаром. Безвізовий прорив в Затоці, і не тільки, триває», – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, українські дипломати активно працюють над розширенням списку країн, для відвідування яких громадянам країни не знадобляться візи.

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Теги: безвіз
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Коментарі 1
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отримаю пенсію в 1800 бендеробаксів і помчусь до Катару!
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