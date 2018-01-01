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Волинян просять допомогти з коштами на операцію

Волинян просять допомогти з коштами на операцію
Родина Інни Княжиної, яка родом з Волині, збирає кошти на операцію через діагноз жінки: посттравматична аневризма нисхідного відділу аорти.

Про це пише інформує ТСН.

«Внаслідок ДТП дружина отримала важку травму грудної клітини, струс мозку, травму хребта. Під час лікування діагностували: правосторонній пневматорекс, лівосторонній гематорекс. А в листопаді 2017 року в ході проведення флюорографії виявили затемнення з лівої сторони грудної клітки, виявили аневризму. Розміри життєво загрозливі», - розповідає чоловік Інни.

Родина звернулась по допомогу до клініки в Литві. Там вартість операції складає 18 тисяч євро. І поки Інна в стабільно-задовільному стані, родині потрібно зібрати суму на лікування.

«Вона дотримується  рекомендацій по харчуванню, контролю тиску, фізично-емоційних навантажень. Але це не дає гарантій на подальше життя, великий ризик раптової смерті. За словами лікарів, аневризма може розірватись в будь-який момент. Наша родина не має такої суми, це дуже великі кошти в євро на наші скромні доходи в гривні. Інну звільнили з роботи і пенсія по інвалідності становить 1500грн. Тому звертаємось до всіх громадян України за допомогою врятувати молоду жінку», - просить чоловік Інни.

Реквізити для допомоги:

Карта ПриватБанк - 4149439107155743 Княжина Інна Петрівна.
Карта ПриватБанк - валюта: 5168757313803332 Княжин Анатолій Олександрович

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Теги: допомога, жінка, благодійність
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