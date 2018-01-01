Волинян просять допомогти з коштами на операцію

Інни Княжиної, яка родом з Волині, збирає кошти на операцію через діагноз жінки: посттравматична аневризма нисхідного відділу аорти.



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«Внаслідок ДТП дружина отримала важку травму грудної клітини, струс мозку, травму хребта. Під час лікування діагностували: правосторонній пневматорекс, лівосторонній гематорекс. А в листопаді 2017 року в ході проведення флюорографії виявили затемнення з лівої сторони грудної клітки, виявили аневризму. Розміри життєво загрозливі», - розповідає чоловік Інни.



Родина звернулась по допомогу до клініки в Литві. Там вартість операції складає 18 тисяч євро. І поки Інна в стабільно-задовільному стані, родині потрібно зібрати суму на лікування.



«Вона дотримується рекомендацій по харчуванню, контролю тиску, фізично-емоційних навантажень. Але це не дає гарантій на подальше життя, великий ризик раптової смерті. За словами лікарів, аневризма може розірватись в будь-який момент. Наша родина не має такої суми, це дуже великі кошти в євро на наші скромні доходи в гривні. Інну звільнили з роботи і пенсія по інвалідності становить 1500грн. Тому звертаємось до всіх громадян України за допомогою врятувати молоду жінку», - просить чоловік Інни.



Реквізити для допомоги:



Карта ПриватБанк - 4149439107155743 Княжина Інна Петрівна.

Карта ПриватБанк - валюта: 5168757313803332 Княжин Анатолій Олександрович

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Родина, яка родом з Волині, збирає кошти на операцію через діагноз жінки: посттравматична аневризма нисхідного відділу аорти.Про це пише інформує ТСН «Внаслідок ДТП дружина отримала важку травму грудної клітини, струс мозку, травму хребта. Під час лікування діагностували: правосторонній пневматорекс, лівосторонній гематорекс. А в листопаді 2017 року в ході проведення флюорографії виявили затемнення з лівої сторони грудної клітки, виявили аневризму. Розміри життєво загрозливі», - розповідає чоловік Інни.Родина звернулась по допомогу до клініки в Литві. Там вартість операції складає 18 тисяч євро. І поки Інна в стабільно-задовільному стані, родині потрібно зібрати суму на лікування.«Вона дотримується рекомендацій по харчуванню, контролю тиску, фізично-емоційних навантажень. Але це не дає гарантій на подальше життя, великий ризик раптової смерті. За словами лікарів, аневризма може розірватись в будь-який момент. Наша родина не має такої суми, це дуже великі кошти в євро на наші скромні доходи в гривні. Інну звільнили з роботи і пенсія по інвалідності становить 1500грн. Тому звертаємось до всіх громадян України за допомогою врятувати молоду жінку», - просить чоловік Інни.Реквізити для допомоги:

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