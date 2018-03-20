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У волинянина вкрали 3 тисячі гривень

У волинянина вкрали 3 тисячі гривень
3 тисячі гривень поцупили з помешкання жителя Володимир-Волинського району.

Про це пише Володимир медіа.

Так, 3 тисячі гривень украли в 22-річного чоловіка, який працює в селі Зоря в одному з фермерських господарств. Чоловік мешкає у цьому ж селі у будинку, прилаштованому для проживання найманих робітників.

За фактом триває перевірка.

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Теги: крадіжка
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