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Спецтема: Що заробили в 2017 році волинські посадовці
 

Що у декларації судді Михайла Квятковського

Що у декларації судді Михайла Квятковського
Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Михайло Квятковський за рік отримав 343237 гривень заробітної плати та задекларував 55000 гривень готівки.

Про це стало відомо з його е-декларації за 2017 рік.

Суддя володіє нерухомістю і транспортним засобом.

У спільній власності сім’ї Квятковських є квартира площею 67.50 кв.м. у Луцьку.

Дружина Лілія Квятковська володіє квартирою площею 78.60 кв.м. та гаражем в обласному центрі Волині.

Михайлу Квятковському належить земельна ділянка площею 1200 кв.м. та незавершений житловий будинок площею 232.20 кв.м. у селі Боратин Луцького району.

Суддя має легковий автомобіль Skoda Octavia Tour 2007 року випуску, а його дружина – авто Toyota Corolla 1329 2010 року випуску.

Як ідеться у документі, Квятковський є членом Національної асоціації адвокатів України.

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Теги: Михайло Квятковський, суддя, декларації-2018
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