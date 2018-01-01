Що у декларації судді Михайла Квятковського
Сьогодні, 17:50
Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Михайло Квятковський за рік отримав 343237 гривень заробітної плати та задекларував 55000 гривень готівки.
Про це стало відомо з його е-декларації за 2017 рік.
Суддя володіє нерухомістю і транспортним засобом.
У спільній власності сім’ї Квятковських є квартира площею 67.50 кв.м. у Луцьку.
Дружина Лілія Квятковська володіє квартирою площею 78.60 кв.м. та гаражем в обласному центрі Волині.
Михайлу Квятковському належить земельна ділянка площею 1200 кв.м. та незавершений житловий будинок площею 232.20 кв.м. у селі Боратин Луцького району.
Суддя має легковий автомобіль Skoda Octavia Tour 2007 року випуску, а його дружина – авто Toyota Corolla 1329 2010 року випуску.
Як ідеться у документі, Квятковський є членом Національної асоціації адвокатів України.
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Про це стало відомо з його е-декларації за 2017 рік.
Суддя володіє нерухомістю і транспортним засобом.
У спільній власності сім’ї Квятковських є квартира площею 67.50 кв.м. у Луцьку.
Дружина Лілія Квятковська володіє квартирою площею 78.60 кв.м. та гаражем в обласному центрі Волині.
Михайлу Квятковському належить земельна ділянка площею 1200 кв.м. та незавершений житловий будинок площею 232.20 кв.м. у селі Боратин Луцького району.
Суддя має легковий автомобіль Skoda Octavia Tour 2007 року випуску, а його дружина – авто Toyota Corolla 1329 2010 року випуску.
Як ідеться у документі, Квятковський є членом Національної асоціації адвокатів України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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