Що у декларації судді Михайла Квятковського

Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської областіза рік отримав 343237 гривень заробітної плати та задекларував 55000 гривень готівки.Про це стало відомо з його е-декларації за 2017 рік.Суддя володіє нерухомістю і транспортним засобом.У спільній власності сім’ї Квятковських є квартира площею 67.50 кв.м. у Луцьку.Дружинаволодіє квартирою площею 78.60 кв.м. та гаражем в обласному центрі Волині.Михайлу Квятковському належить земельна ділянка площею 1200 кв.м. та незавершений житловий будинок площею 232.20 кв.м. у селі Боратин Луцького району.Суддя має легковий автомобіль Skoda Octavia Tour 2007 року випуску, а його дружина – авто Toyota Corolla 1329 2010 року випуску.Як ідеться у документі, Квятковський є членом Національної асоціації адвокатів України.