На Волині два одесити «винесли» з магазину товар

У Старій Вижівці з приміщень двох магазинів злодії викрали будівельні товари.Першу крадіжку зловмисники здійснили 16 березня. З приміщення магазину будівельних матеріалів злодії винесли блок для підйому вантажів і карабіни для з’єднання цепів та тросів, - інформує ГУНП у Волинській області.А через кілька днів вже в іншому магазині, викрали два ролики до воріт, анкери та насадки до шлангів для поливу. Крадії завдали торговельним підприємствам збитків на понад 1 тисячу гривень.Правоохоронці встановили особи зловмисників, ними виявилися 57-річна та 35-річний жителі міста Одеса. Викрадений товар поліцейські вилучили та повернули законним власникам.За фактами крадіжок слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).Винуватцям загрожує, зокрема, покарання обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.