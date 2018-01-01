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На Волині два одесити «винесли» з магазину товар

На Волині два одесити «винесли» з магазину товар
У Старій Вижівці з приміщень двох магазинів злодії викрали будівельні товари.

Першу крадіжку зловмисники здійснили 16 березня. З приміщення магазину будівельних матеріалів злодії винесли блок для підйому вантажів і карабіни для з’єднання цепів та тросів, - інформує ГУНП у Волинській області.

А через кілька днів вже в іншому магазині, викрали два ролики до воріт, анкери та насадки до шлангів для поливу. Крадії завдали торговельним підприємствам збитків на понад 1 тисячу гривень.

Правоохоронці встановили особи зловмисників, ними виявилися 57-річна та 35-річний жителі міста Одеса. Викрадений товар поліцейські вилучили та повернули законним власникам.

За фактами крадіжок слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Винуватцям загрожує, зокрема, покарання обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.






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Теги: крадіжка, товар
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