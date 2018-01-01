На Волині два одесити «винесли» з магазину товар
Сьогодні, 17:27
У Старій Вижівці з приміщень двох магазинів злодії викрали будівельні товари.
Першу крадіжку зловмисники здійснили 16 березня. З приміщення магазину будівельних матеріалів злодії винесли блок для підйому вантажів і карабіни для з’єднання цепів та тросів, - інформує ГУНП у Волинській області.
А через кілька днів вже в іншому магазині, викрали два ролики до воріт, анкери та насадки до шлангів для поливу. Крадії завдали торговельним підприємствам збитків на понад 1 тисячу гривень.
Правоохоронці встановили особи зловмисників, ними виявилися 57-річна та 35-річний жителі міста Одеса. Викрадений товар поліцейські вилучили та повернули законним власникам.
За фактами крадіжок слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).
Винуватцям загрожує, зокрема, покарання обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Першу крадіжку зловмисники здійснили 16 березня. З приміщення магазину будівельних матеріалів злодії винесли блок для підйому вантажів і карабіни для з’єднання цепів та тросів, - інформує ГУНП у Волинській області.
А через кілька днів вже в іншому магазині, викрали два ролики до воріт, анкери та насадки до шлангів для поливу. Крадії завдали торговельним підприємствам збитків на понад 1 тисячу гривень.
Правоохоронці встановили особи зловмисників, ними виявилися 57-річна та 35-річний жителі міста Одеса. Викрадений товар поліцейські вилучили та повернули законним власникам.
За фактами крадіжок слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).
Винуватцям загрожує, зокрема, покарання обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 17:44
В Україні оголосили про штормове попередження
Сьогодні, 17:30
На Волині два одесити «винесли» з магазину товар
Сьогодні, 17:27
Валентин Наливайченко відстоював інтереси України в США*
Сьогодні, 17:11
Бійці Збройних сил Канади вчать воювати 14-ту бригаду
Сьогодні, 17:11