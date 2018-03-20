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Розповіли, коли в Україні потепліє

Розповіли, коли в Україні потепліє
Цього тижня у більшості областей України ще очікується прохолодна погода.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

Вона зауважила, що завтра циклон поступово відходитиме на північний схід, однак сніг ще буде йти, хоча вдень у південних регіонах очікується прояснення. Невеликий сніг місцями пройде і у західних областях.

За її словами, через центр Європи до України прийде потужний антициклон, який і дозволить теплу поступово повернутися до країни.

«Вже з 26-го березня вийде на нормальну дорогу. Тобто, з найближчого понеділка скрізь почнеться потепління», – наголосила Діденко.

Тим часом 21 березня вночі очікується -3 -10 градусів, а у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях до 7-12 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 0 -5 градусів морозу, на півдні від 2 морозу до 4 тепла.

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Теги: погода, прогноз, негода
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