Каналізацію у Гіркій Полонці має ремонтувати Луцьк, - депутати





Про це стало відомо у вівторок, 20 березня, під час засідання обласної комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, - пише



В рамках змін до обласної екологічної програми депутатам запропонували виділити 350 тисяч гривень на реконструкцію каналізаційно-насосної станції у Гіркій Полонці. Всього ж на заміну обладнання потрібно 700 тисяч гривень.



Як пояснив, заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук, Гірка Полонка попросила допомоги у цьому питанні у Луцька, адже КНС, яка не справляється з обсягами каналізаційних стоків – проблема не лише села, а й міста. Сільська влада попросила підключити гіркополонківську каналізацію до міської мережі. Однак, міські чиновники відповіли, що цього робити не можна, мовляв очисні споруди "Луцькводоканалу" не витримають навантаження. Тож вирішили робити реконструкцію КНС у Гіркій Полонці.



«Зараз Гірка Полонка возить стоки автомобілями і зливає на асенізаційні поля. Це дорого і неефективно», - зауважив посадовець.



Однак члени комісії виступили проти виділення грошей на КНС у Гіркій Полонці.



«Невже місто не може дати гроші на КНС? У Луцька бюджет мінімум вдвічі потужніший за обласний. Якщо ми виділимо ці гроші з обласного фонду охорони навколишнього середовища, де всього 4 мільйони гривень, це буде несправедливо по відношенню до інших районів», - зазначив депутат Юрій Ройко.



Врешті, члени комісії зняли питання з розгляду і порадили луцьким чиновникам подумати над співфінансуванням.

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