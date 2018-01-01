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Як за рік зросла зарплата очільниці управління освіти Луцькради

Як за рік зросла зарплата очільниці управління освіти Луцькради
Заробітна плата очільниці управління освіти Луцької міської ради Зіновії Лещенко у 2017 році зросла порівняно із 2016-м на понад 90 тисяч гривень.

Про це стало відомо зі щорічної е-декларації про доходи.

Так, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрово-методичного забезпечення управління освіти міськради, Зіновія Лещенко задекларувала за рік 81317 грн. зарплати. А після того, як стала очолювати управління, її доходи зросли. Тож за 2017 рік вона отримала 171487 грн. заробітної плати.

Цьогорічна декларація Лещенко порівняно з минулорічною «поповнилась» готівковими коштами у сумі 96000 грн.

Як ідеться у документі, чоловік посадовиці Ігор Лещенко має два автомобілі: Chevrolet Lacetti 2006 року випуску та Mitsubishi ASX 2012 року випуску.

Він отримав у 2017-му 90000 грн. пенсії та 40000 грн. зарплати за діяльність у громадській спілці «Федерація футболу України». Крім того, 33250 грн. становили гонорари та інші виплати від благодійного фонду «Волинь-2014».

Ані об'єктів нерухомості, ані активів чи цінних паперів, згідно з декларацією, у подружжя нема.

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Теги: Зіновія Лещенко, декларації-2018
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