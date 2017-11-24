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На Волині провели «спецоперацію», аби врятувати кажанів

На Волині провели «спецоперацію», аби врятувати кажанів
У Володимирі-Волинському місцеві жителі врятували більше десятка кажанів, котрі після зрізання дерев залишились без домівки.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала Ганна Доскоч.

«У понеділок 19 березня у сквері біля історичного музею працівники житлово-експлуатаційної контори зрізали дерева. А в 16:40 до мене зателефонувала одна з працівниць ЖЕКу й повідомила про те, що з однієї з колод порізаного стовбура, які перевезли на їхню територію, чулися дивні звуки, схожі на писк. Виявилося, що це кажани.

Жінка випадково знайшла мій номер і, не знавши куди ще офіційно в подібній ситуації можна звернутися у нашому місті, зателефонувала мені», - пише жінка.

«Одразу ж в інтернеті знайшла номер телефону Людмили Денисенко, директорки луцького зоопарку. Саме вона дала перші вказівки, як діяти. Побігла на територію ЖЕКу, сфотографувала кажанчиків, які сиділи все у тому дуплі, дивилися на мене переляканими оченятами. Тоді дізналася, що у сквері могли залишитися ще тварини. Побігла туди. На жаль, знайшла три замерзлі тільця (ймовірно, жертв більше). В пустоті пенька знайшла ще трьох живих. Занесла до решти...

А далі було найстрашніше, чого я ніколи не робила - довелося засовувати руку (у рукавичці, звичайно!) в дупло й обережно діставати звідти усіх кажанів й класти до коробки. Вони прокинулися й холод став їхнім першим ворогом. Морозну ніч вони могли не пережити. Цю ніч вони проведуть у приміщенні ЖЕКу. Я не мала часу їх перерахувати. Не менше 13, а то й більше. Сподіваюся лише, що усі виживуть», - додає вона.

Людмила Денисенко на своїй сторінці у мережі Facebook написала, що кажани залишаться у Луцькому зоопарку.

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Теги: Володимир Волинський, Луцький зоопарк, Людмила Денисенко, кажани
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