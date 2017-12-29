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Маленька волинянка потребує коштів для лікування

Маленька волинянка потребує коштів для лікування
Чотирирічна дівчинка із села Башлики Ківерцівського району потребує коштів на складну операцію через вади слуху.

Про це повідомляє Район.Ківерці.

Мама дівчинки розповідає, що донька Ярмолюк Єва потребує дороговартісних імплантантів для відновлення слуху.

Дівчинка народилася 7-місячною, з вадою слуху. Вона нічого не чує і не може говорити. При обстеженні дитини було встановлено діагноз: двобічна хронічна глухота (5 ступінь), затримка розвитку мови. Тому і призначили дороговартісну операцію по встановленню надпотужних слухових імплантів, як перший етап реабілітації.

Вартість операції 500 000 тисяч гривень. Лікарі рекомендують на її проведенні в найближчі терміни.

"Така сума непосильна для нашої родини, яка проживає у селі Башлики. Прошу небайдужих людей допомоги. І щиро дякую усім, хто відгукнеться", - звертається мама дівчинки.

Реквізити картки: 5168757356075475 Ярмолюк Олена Василівна, моб. 0660726515, 0980132054.

Маленька волинянка потребує коштів для лікування

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Теги: допомога, кошти, дитина, лікування
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