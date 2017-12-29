Маленька волинянка потребує коштів для лікування





Про це повідомляє



Мама дівчинки розповідає, що донька Ярмолюк Єва потребує дороговартісних імплантантів для відновлення слуху.



Дівчинка народилася 7-місячною, з вадою слуху. Вона нічого не чує і не може говорити. При обстеженні дитини було встановлено діагноз: двобічна хронічна глухота (5 ступінь), затримка розвитку мови. Тому і призначили дороговартісну операцію по встановленню надпотужних слухових імплантів, як перший етап реабілітації.



Вартість операції 500 000 тисяч гривень. Лікарі рекомендують на її проведенні в найближчі терміни.



"Така сума непосильна для нашої родини, яка проживає у селі Башлики. Прошу небайдужих людей допомоги. І щиро дякую усім, хто відгукнеться", - звертається мама дівчинки.



Реквізити картки: 5168757356075475 Ярмолюк Олена Василівна, моб. 0660726515, 0980132054.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотирирічна дівчинка із села Башлики Ківерцівського району потребує коштів на складну операцію через вади слуху.Про це повідомляє Район.Ківерці Мама дівчинки розповідає, що донькапотребує дороговартісних імплантантів для відновлення слуху.Дівчинка народилася 7-місячною, з вадою слуху. Вона нічого не чує і не може говорити. При обстеженні дитини було встановлено діагноз: двобічна хронічна глухота (5 ступінь), затримка розвитку мови. Тому і призначили дороговартісну операцію по встановленню надпотужних слухових імплантів, як перший етап реабілітації.Вартість операції 500 000 тисяч гривень. Лікарі рекомендують на її проведенні в найближчі терміни."Така сума непосильна для нашої родини, яка проживає у селі Башлики. Прошу небайдужих людей допомоги. І щиро дякую усім, хто відгукнеться", - звертається мама дівчинки.

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