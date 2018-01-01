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На Закарпатті горів 4-поверховий торговий центр. ФОТО

На Закарпатті горів 4-поверховий торговий центр. ФОТО
У селі Нересниця Тячівського району горів торговий центр.

Пожежа трапилася 20 березня о 07:08, – повідомляє видання Закарпаття онлайн.

Пожежу вдалося локалізувати о 08:35. Її площа орієнтовно становить близько 1000 кв. м.

На місці працювало 6 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловіків особового складу.

На Закарпатті горів 4-поверховий торговий центр. ФОТО
На Закарпатті горів 4-поверховий торговий центр. ФОТО
На Закарпатті горів 4-поверховий торговий центр. ФОТО

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Теги: пожежа, НП
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