На Закарпатті горів 4-поверховий торговий центр. ФОТО





Пожежа трапилася 20 березня о 07:08, – повідомляє видання



Пожежу вдалося локалізувати о 08:35. Її площа орієнтовно становить близько 1000 кв. м.



На місці працювало 6 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловіків особового складу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Нересниця Тячівського району горів торговий центр.Пожежа трапилася 20 березня о 07:08, – повідомляє видання Закарпаття онлайн Пожежу вдалося локалізувати о 08:35. Її площа орієнтовно становить близько 1000 кв. м.На місці працювало 6 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловіків особового складу.

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