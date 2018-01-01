На Закарпатті горів 4-поверховий торговий центр. ФОТО
Сьогодні, 15:22
У селі Нересниця Тячівського району горів торговий центр.
Пожежа трапилася 20 березня о 07:08, – повідомляє видання Закарпаття онлайн.
Пожежу вдалося локалізувати о 08:35. Її площа орієнтовно становить близько 1000 кв. м.
На місці працювало 6 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловіків особового складу.
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Пожежа трапилася 20 березня о 07:08, – повідомляє видання Закарпаття онлайн.
Пожежу вдалося локалізувати о 08:35. Її площа орієнтовно становить близько 1000 кв. м.
На місці працювало 6 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловіків особового складу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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