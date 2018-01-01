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Спецтема: Що заробили в 2017 році волинські посадовці
 

Три квартири та авто: що у декларації першого заступника Гунчика

Три квартири та авто: що у декларації першого заступника Гунчика
Перший заступник голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика Олександр Степанцов має право власності на дві квартири у Луцьку.

Про це стало відомо зі щорічної електронної декларації посадовця за 2017 рік.

Зокрема 100-відсотковою власністю Степанцова є квартира площею 36,20 кв. м. Ще одна квартира належать йому на умовах співвласності із Борисом Степанцовим. Це житло має площу 57,80 кв.м.

Дружина посадовця Юлія Степанцова задекларувала квартиру в Луцьку площею 47,80 кв.м.

Згідно з даними документа, за минулий рік Олександр Степанцов на посаді заступника отримав 281187 грн. зарплати.

Доходи Юлії Степанцової склали 109693 грн. З них 75078 грн. жінка отримала за діяльність в управлінні з питань фізичної культури та спорту Луцької міської ради, а 34615 грн. – за роботу у департаменті сім'ї молоді та спорту міськради.

Степанцов має автомобіль CHEVROLET AVEO 2006 року випуску та володіє 30 акціями у ПАТ «Миколаївгаз».

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Теги: Олександр Степанцов, декларації-2018
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