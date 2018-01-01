Три квартири та авто: що у декларації першого заступника Гунчика
Сьогодні, 16:02
Перший заступник голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика Олександр Степанцов має право власності на дві квартири у Луцьку.
Про це стало відомо зі щорічної електронної декларації посадовця за 2017 рік.
Зокрема 100-відсотковою власністю Степанцова є квартира площею 36,20 кв. м. Ще одна квартира належать йому на умовах співвласності із Борисом Степанцовим. Це житло має площу 57,80 кв.м.
Дружина посадовця Юлія Степанцова задекларувала квартиру в Луцьку площею 47,80 кв.м.
Згідно з даними документа, за минулий рік Олександр Степанцов на посаді заступника отримав 281187 грн. зарплати.
Доходи Юлії Степанцової склали 109693 грн. З них 75078 грн. жінка отримала за діяльність в управлінні з питань фізичної культури та спорту Луцької міської ради, а 34615 грн. – за роботу у департаменті сім'ї молоді та спорту міськради.
Степанцов має автомобіль CHEVROLET AVEO 2006 року випуску та володіє 30 акціями у ПАТ «Миколаївгаз».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо зі щорічної електронної декларації посадовця за 2017 рік.
Зокрема 100-відсотковою власністю Степанцова є квартира площею 36,20 кв. м. Ще одна квартира належать йому на умовах співвласності із Борисом Степанцовим. Це житло має площу 57,80 кв.м.
Дружина посадовця Юлія Степанцова задекларувала квартиру в Луцьку площею 47,80 кв.м.
Згідно з даними документа, за минулий рік Олександр Степанцов на посаді заступника отримав 281187 грн. зарплати.
Доходи Юлії Степанцової склали 109693 грн. З них 75078 грн. жінка отримала за діяльність в управлінні з питань фізичної культури та спорту Луцької міської ради, а 34615 грн. – за роботу у департаменті сім'ї молоді та спорту міськради.
Степанцов має автомобіль CHEVROLET AVEO 2006 року випуску та володіє 30 акціями у ПАТ «Миколаївгаз».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Зарплата, пенсія, проценти: що у декларації мера Володимира
Сьогодні, 10:40
Нардеп Лапін опублікував декларацію за 2017 рік
19 березень, 07:53
Маєток і земля під Луцьком: що у декларації у подружжя волинських прокурорів
17 березень, 23:12
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку горіла сауна
Сьогодні, 16:12
На Волині шукають директора інклюзивного центру
Сьогодні, 16:12
Три квартири та авто: що у декларації першого заступника Гунчика
Сьогодні, 16:02
У США сталася стрілянина в школі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:58
У Луцьку вшанують пам’ять Чорновола
Сьогодні, 15:42