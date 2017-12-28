У Луцьку вшанують пам’ять Чорновола

В’ячеслава Чорновола відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки за адресою В’ячеслава Чорновола, 3.



Захід відбудеться 23 березня 2018 року о 12.00 год, - інформує прес-служба Луцької міської ради.



До участі запрошуються представники громадсько-політичних організацій та жителі міста.







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