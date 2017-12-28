У Луцьку вшанують пам’ять Чорновола
Сьогодні, 15:42
У Луцьку з метою вшанування пам’яті політика, засновника Народного Руху України В’ячеслава Чорновола відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки за адресою В’ячеслава Чорновола, 3.
Захід відбудеться 23 березня 2018 року о 12.00 год, - інформує прес-служба Луцької міської ради.
До участі запрошуються представники громадсько-політичних організацій та жителі міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід відбудеться 23 березня 2018 року о 12.00 год, - інформує прес-служба Луцької міської ради.
До участі запрошуються представники громадсько-політичних організацій та жителі міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Три квартири та авто: що у декларації першого заступника Гунчика
Сьогодні, 16:02
У США сталася стрілянина в школі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:58
У Луцьку вшанують пам’ять Чорновола
Сьогодні, 15:42
На Закарпатті горів 4-поверховий торговий центр. ФОТО
Сьогодні, 15:22
Каналізацію у Гіркій Полонці має ремонтувати Луцьк, - депутати
Сьогодні, 15:13