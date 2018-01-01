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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 березня
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується дрібний сніг. Температура повітря вночі близько -7…-4 градусів, удень – до -2…+2. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода, сухо.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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