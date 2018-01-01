Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 березня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується дрібний сніг. Температура повітря вночі близько -7…-4 градусів, удень – до -2…+2. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода, сухо.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується дрібний сніг. Температура повітря вночі близько -7…-4 градусів, удень – до -2…+2. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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