Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 березня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується дрібний сніг. Температура повітря вночі близько -7…-4 градусів, удень – до -2…+2. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода, сухо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується дрібний сніг. Температура повітря вночі близько -7…-4 градусів, удень – до -2…+2. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода, сухо.

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