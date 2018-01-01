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У США сталася стрілянина в школі. ВІДЕО

У США сталася стрілянина в школі. ВІДЕО
В американському штаті Меріленд сталася стрілянина в школі. ЗМІ повідомляють про "безліч постраждалих".

За наявною інформацією, інцидент стався в школі Грейт-Міллс в окрузі Сент-Мері, - пише Обозреватель.

За деякими даними, мова йде як мінімум про одного загиблого. На місце події прибули поліція і ФБР, які оточили будівлю школи.

Офіс шерифа округу Сент-Мері підтвердив інформацію про "інцидент", і попросив батьків не приводити дітей на заняття. При цьому влада підкреслила, що ситуація знаходиться під контролем.

Один з учнів розповів CNN, що поліція проникла в будівлю школи і вивела дітей.

Також в мережі з'явилося відео з місця події.


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Теги: стрілянина, США, школа
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