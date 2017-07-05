На Волині шукають директора інклюзивного центру
Сьогодні, 16:12
У Нововолинську шукають директора для «Нововолинського інклюзивно-ресурсного центру».
Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Виконавчий комітет Нововолинської міської ради оголошує місячний конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Нововолинський інклюзивно-ресурсний центр».
Вимоги до претендентів:
- повна вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта»,
«Дефектологія», «Психологія»; стаж роботи за фахом не менше 5 років;
- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
- знання основ спеціальної педагогіки, знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсним центром.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом кадрової роботи та з питань запобігання і виявлення корупції виконавчого комітету.
Документи на конкурс: заява про участь у конкурсі, копія паспорта, копія документів про освіту, дві фотокартки розміром 4х6 см, копія військового квитка приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу в кабінеті № 302 за адресою м. Нововолинськ, пр. Дружби,27. Телефон для довідок 3-14-32, 067-967-94-12.
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Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Виконавчий комітет Нововолинської міської ради оголошує місячний конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Нововолинський інклюзивно-ресурсний центр».
Вимоги до претендентів:
- повна вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта»,
«Дефектологія», «Психологія»; стаж роботи за фахом не менше 5 років;
- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
- знання основ спеціальної педагогіки, знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсним центром.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом кадрової роботи та з питань запобігання і виявлення корупції виконавчого комітету.
Документи на конкурс: заява про участь у конкурсі, копія паспорта, копія документів про освіту, дві фотокартки розміром 4х6 см, копія військового квитка приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу в кабінеті № 302 за адресою м. Нововолинськ, пр. Дружби,27. Телефон для довідок 3-14-32, 067-967-94-12.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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