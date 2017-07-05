На Волині шукають директора інклюзивного центру





Про це йдеться



Виконавчий комітет Нововолинської міської ради оголошує місячний конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Нововолинський інклюзивно-ресурсний центр».



Вимоги до претендентів:

- повна вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта»,

«Дефектологія», «Психологія»; стаж роботи за фахом не менше 5 років;



- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;



- знання основ спеціальної педагогіки, знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсним центром.



Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом кадрової роботи та з питань запобігання і виявлення корупції виконавчого комітету.



Документи на конкурс: заява про участь у конкурсі, копія паспорта, копія документів про освіту, дві фотокартки розміром 4х6 см, копія військового квитка приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу в кабінеті № 302 за адресою м. Нововолинськ, пр. Дружби,27. Телефон для довідок 3-14-32, 067-967-94-12.

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