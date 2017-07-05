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На Волині шукають директора інклюзивного центру

На Волині шукають директора інклюзивного центру
У Нововолинську шукають директора для «Нововолинського інклюзивно-ресурсного центру».

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради оголошує місячний конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Нововолинський інклюзивно-ресурсний центр».

Вимоги до претендентів:
- повна вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта»,
«Дефектологія», «Психологія»; стаж роботи за фахом не менше 5 років;

- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- знання основ спеціальної педагогіки, знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсним центром.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом кадрової роботи та з питань запобігання і виявлення корупції виконавчого комітету.

Документи на конкурс: заява про участь у конкурсі, копія паспорта, копія документів про освіту, дві фотокартки розміром 4х6 см, копія військового квитка приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу в кабінеті № 302 за адресою м. Нововолинськ, пр. Дружби,27. Телефон для довідок 3-14-32, 067-967-94-12.

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Теги: інклюзивний клуб, Нововолинськ, вакансія
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