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У Луцьку горіла сауна

У Луцьку горіла сауна
На вулиці Мисливській у Луцьку горіла одна з саун, які там знаходяться.

Пожежа трапилася 18 березня близько 7 години ранку в Луцьку, – пишуть Волинські новини.

Зазначається, що перше пожежне авто прибуло на місце для гасіння загоряння вже о 7.26. Локалізувати загоряння у приміщенні вдалося в 7.42, а повність ліквідували пожежу о 8.29. Загалом до процесу гасіння задіяли 5 спецавтомобілів рятувальників.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Вогонь знищив стіл, диван та стільці, крім того було пошкодив вікна, оздоблення стін та 10 метрів квадратних даху.

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Теги: пожежа, НП
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