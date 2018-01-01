У Луцьку горіла сауна





Пожежа трапилася 18 березня близько 7 години ранку в Луцьку, – пишуть



Зазначається, що перше пожежне авто прибуло на місце для гасіння загоряння вже о 7.26. Локалізувати загоряння у приміщенні вдалося в 7.42, а повність ліквідували пожежу о 8.29. Загалом до процесу гасіння задіяли 5 спецавтомобілів рятувальників.



Причина пожежі наразі встановлюється.



Вогонь знищив стіл, диван та стільці, крім того було пошкодив вікна, оздоблення стін та 10 метрів квадратних даху.

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