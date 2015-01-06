Судитимуть чоловіка, котрий п'яним намагався зарізати свою співмешканку
Сьогодні, 16:25
40-річному мешканцю Маневич, який мало не зарізав свою співмешканку, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.
10 грудня 2016-го року раніше судимий чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки з жінкою в приміщенні літньої кухні у власному помешканні, вдарив її кухонним ножем у груди. Потерпіла вижила.
Зловмисник відтоді перебував у розшуку та був затриманий правоохоронцями у місті Дніпро лише 16 березня поточного року.
Йому повідомили про підозру у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 121 КК України) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.
10 грудня 2016-го року раніше судимий чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки з жінкою в приміщенні літньої кухні у власному помешканні, вдарив її кухонним ножем у груди. Потерпіла вижила.
Зловмисник відтоді перебував у розшуку та був затриманий правоохоронцями у місті Дніпро лише 16 березня поточного року.
Йому повідомили про підозру у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 121 КК України) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
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