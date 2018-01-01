Зник волинянин, який поїхав на заробітки. ФОТО





Чоловік їхав потягом «Ковель – Чернівці», – пише



Віталій Сергійович Чуб, 25.12.1975 року народження востаннє виходив на зв’язок із рідними 23-го січня цього року. Наразі додому не повернувся та на зв’язок не виходив. Місце перебування родичам та друзям невідоме.



Його прикмети: на вигляд 37-42 роки; зріст – 160-170 см; статура тіла – худорлява.



Особливості: невеличка за розмірами родима пляма на лівій щоці.



Був одягнений у куртку чорного кольору, подібну до шкіряної, светр шерстяний чорного кольору, черевики шкіряні чорного кольору та темну шапка.



В разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місця перебування просять терміново повідомляти за адресою: 44300, м. Любомль, вул. Володимирська, 3. Контактні телефони: (03377) 2-45-52, 2-47-32, +38 (096) 643-02-09.



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