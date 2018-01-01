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Зник волинянин, який поїхав на заробітки. ФОТО

Зник волинянин, який поїхав на заробітки. ФОТО
Розшукують жителя села Черемошна Воля Любомльського району, який поїхав на заробітки та зник.

Чоловік їхав потягом «Ковель – Чернівці», – пише Кордон.

Віталій Сергійович Чуб, 25.12.1975 року народження востаннє виходив на зв’язок із рідними 23-го січня цього року. Наразі додому не повернувся та на зв’язок не виходив. Місце перебування родичам та друзям невідоме.

Його прикмети: на вигляд 37-42 роки; зріст – 160-170 см; статура тіла – худорлява.

Особливості: невеличка за розмірами родима пляма на лівій щоці.

Був одягнений у куртку чорного кольору, подібну до шкіряної, светр шерстяний чорного кольору, черевики шкіряні чорного кольору та темну шапка.

В разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місця перебування просять терміново повідомляти за адресою: 44300, м. Любомль, вул. Володимирська, 3. Контактні телефони: (03377) 2-45-52, 2-47-32, +38 (096) 643-02-09.
Зник волинянин, який поїхав на заробітки. ФОТО

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Теги: розшук людей
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