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Спецтема: Що заробили в 2017 році волинські посадовці
 

Будинок у Лищі та квартира в Луцьку: чим володіє Лариса Духневич

Будинок у Лищі та квартира в Луцьку: чим володіє Лариса Духневич
Головний лікар Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич отримує зарплату та пенсію і має заощадження на банківських рахунках та готівкою.

Про це стало відомо зі щорічної електронної декларації жінки за 2017 рік.

Лариса Духневич отримала 276092 гривень заробітної плати і 69693 гривень пенсії. Порівняно з 2016-м її зарплата зросла на понад 90 тисяч, а пенсія – на 792 гривні.

У ПриватБанку жінка зберігає 97086 гривень, 1862 доларів та 1027 євро. Сума готівки становить 52000 гривень.

Вона має у селі Лище Луцького району житловий будинок площею 212,5 кв.м., дві земельні ділянки площею 1799 кв.м. і 1480 кв.м. та господарські будівлі площею 101,04 кв.м.

У селі Підліски Рожищенського району їй належить земельна ділянка під садівництво площею 1200 кв.м.

У Луцьку лікар має квартиру площею 60,9 кв.м.

Як ідеться у декларації, Лариса Духневич є членом громадського об’єднання «Асоціація головних лікарів Волині».

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Теги: Лариса Духневич, декларації-2018
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