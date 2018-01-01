Будинок у Лищі та квартира в Луцьку: чим володіє Лариса Духневич
Сьогодні, 20:24
Головний лікар Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич отримує зарплату та пенсію і має заощадження на банківських рахунках та готівкою.
Про це стало відомо зі щорічної електронної декларації жінки за 2017 рік.
Лариса Духневич отримала 276092 гривень заробітної плати і 69693 гривень пенсії. Порівняно з 2016-м її зарплата зросла на понад 90 тисяч, а пенсія – на 792 гривні.
У ПриватБанку жінка зберігає 97086 гривень, 1862 доларів та 1027 євро. Сума готівки становить 52000 гривень.
Вона має у селі Лище Луцького району житловий будинок площею 212,5 кв.м., дві земельні ділянки площею 1799 кв.м. і 1480 кв.м. та господарські будівлі площею 101,04 кв.м.
У селі Підліски Рожищенського району їй належить земельна ділянка під садівництво площею 1200 кв.м.
У Луцьку лікар має квартиру площею 60,9 кв.м.
Як ідеться у декларації, Лариса Духневич є членом громадського об’єднання «Асоціація головних лікарів Волині».
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Про це стало відомо зі щорічної електронної декларації жінки за 2017 рік.
Лариса Духневич отримала 276092 гривень заробітної плати і 69693 гривень пенсії. Порівняно з 2016-м її зарплата зросла на понад 90 тисяч, а пенсія – на 792 гривні.
У ПриватБанку жінка зберігає 97086 гривень, 1862 доларів та 1027 євро. Сума готівки становить 52000 гривень.
Вона має у селі Лище Луцького району житловий будинок площею 212,5 кв.м., дві земельні ділянки площею 1799 кв.м. і 1480 кв.м. та господарські будівлі площею 101,04 кв.м.
У селі Підліски Рожищенського району їй належить земельна ділянка під садівництво площею 1200 кв.м.
У Луцьку лікар має квартиру площею 60,9 кв.м.
Як ідеться у декларації, Лариса Духневич є членом громадського об’єднання «Асоціація головних лікарів Волині».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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