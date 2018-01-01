Валентин Наливайченко відстоював інтереси України в США*

У Вашингтонізустрівся із заступником голови комітету в закордонних справах Конгресу СШАУ Комітеті з безпеки він представив план інтеграції України в НАТО за стратегічної підтримки США, - повідомили в прес-службі політика.«Йдеться про надання озброєння ЗСУ, навчання для українських військових та сил безпеки, посилення військової контррозвідки. Обгрунтував план конкретних дій України для досягнення стандартів НАТО: посилення боєздатності ЗСУ, створення ефективної контррозвідки та боєздатного Антитерористичного центру, оборонні замовлення для українських підприємств», — наголосив політик у Вашингтоні.Наливайченко навів два ключові пріоритети для нацбезпеки України, як контрибутора безпеки ЄС та стратегічного партнера США: «Пропоную зосередитися на протидії російській агресії, спецслужбам РФ, тероризму, диверсіям, незаконному трафіку зброї з території РФ. І другий напрямок — це боротьба з кібератаками та втручанням РФ, протидія агресивній пропаганді та фейковим новинам з РФ».Також лідер Руху «Справедливість» зустрівся із головою спецкомітету Сенату США з питань розвідки, сенатором Річардом Бурром. Предметом розмови стали, окрім іншого, також актуальні питання міжнародної безпеки, зокрема тема санкцій проти Росії.«Серйозна, фахова розмова як Україні рухатися далі, протидіяти агресії Російської Федерації та внутрішньому ворогу – корупції. Маємо надійних друзів в у Конгресі, які, як і ми з вами, обурені корумпованістю української влади», — зауважив політик.На запрошення Human Rights Foundation, яку очолює Гаррі Каспаров, Валентин Наливайченко виступив на конференції PutinCon в Нью-Йорку, де зібралися відомі правозахисники, історики, політики та інші експерти для обговорення актуальних питань безпеки. Саме у Нью-Йорку напрацювалися рішення, які потім стануть основою зовнішньої політики США і Радбезу ООН.Лідер Руху представив докази злочинів проти людяності, вчинених агресором – Росією - проти України.«Для мене, як спікера від України, дуже важливим є розслідування злочинів проти України і покарання за ці злочини. Наша мета — представити докази і запропонувати міжнародній спільноті план дій покарання за злочини тероризму та агресії. Для того, щоб змусити агресора звільнити окуповані ним території», — прокоментував свій виступ українським ЗМІ Наливайченко.Він підкреслив, що йдеться про «загарбання Криму, вторгнення в Україну та збиття рейсу МH17 — неповний список злочинів, які мають бути розслідувані, а усі винуватці — покарані».