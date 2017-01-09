вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні оголосили про штормове попередження

В Україні оголосили про штормове попередження
В Україні очікуються сильний сніг, хуртовини. У південних, центральних і східних областях пориви вітру 15-20 м/с, а на Приазов'ї місцями - до 25-28 м/с.

Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Укргідрометцентру.

Через складні погодні умови в Україні оголошене штормове попередження. Про це повідомляє Укравтодор з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«До кінця доби 20 березня у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській і Миколаївській областях сильний сніг, у Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях - ожеледь», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у середу, 21 березня, уночі і вранці в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях очікуються сильний сніг, хуртовини.

У південних, центральних і східних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Раніше повідомлялося, що 20 березня в Україну прийде новий циклон, який принесе сильний вітер і снігопади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, штормове попередження, сніг, Укргідрометцентр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що у декларації судді Михайла Квятковського
Сьогодні, 17:50
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 17:44
В Україні оголосили про штормове попередження
Сьогодні, 17:30
На Волині два одесити «винесли» з магазину товар
Сьогодні, 17:27
Валентин Наливайченко відстоював інтереси України в США*
Сьогодні, 17:11
Схожі новини
Закидає снігом: синоптики попереджають про «армагедон» Закидає снігом: синоптики попереджають про «армагедон»
19 січень, 09:51
Синоптики сказали, коли в Україні будуть снігопади і морози до -25 Синоптики сказали, коли в Україні будуть снігопади і морози до -25
13 січень, 11:10
В Україні досі вирує негода В Україні досі вирує негода
09 січень, 2017, 10:03
В Карпатах випав перший сніг. ФОТО В Карпатах випав перший сніг. ФОТО
22 вересень, 2016, 22:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 17:44
 1
Діти мають прокидатись з думкою «Ура! Я йду в садочок», - Валентина Галущак
Сьогодні, 12:30
 1
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 1
У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна
19 березень, 20:30
 1
Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині
19 березень, 16:38
 1
Медіа
відео
1/8