В Україні оголосили про штормове попередження





Про це повідомляє



Через складні погодні умови в Україні оголошене штормове попередження. Про це повідомляє Укравтодор з посиланням на дані Укргідрометцентру.



«До кінця доби 20 березня у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській і Миколаївській областях сильний сніг, у Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях - ожеледь», - йдеться в повідомленні.



Крім того, у середу, 21 березня, уночі і вранці в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях очікуються сильний сніг, хуртовини.



У південних, центральних і східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Раніше повідомлялося, що 20 березня в Україну прийде новий циклон, який принесе сильний вітер і снігопади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні очікуються сильний сніг, хуртовини. У південних, центральних і східних областях пориви вітру 15-20 м/с, а на Приазов'ї місцями - до 25-28 м/с.Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Укргідрометцентру.Через складні погодні умови в Україні оголошене штормове попередження. Про це повідомляє Укравтодор з посиланням на дані Укргідрометцентру.«До кінця доби 20 березня у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській і Миколаївській областях сильний сніг, у Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях - ожеледь», - йдеться в повідомленні.Крім того, у середу, 21 березня, уночі і вранці в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях очікуються сильний сніг, хуртовини.У південних, центральних і східних областях пориви вітру 15-20 м/с.Раніше повідомлялося, що 20 березня в Україну прийде новий циклон, який принесе сильний вітер і снігопади.

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