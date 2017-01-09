В Україні оголосили про штормове попередження
Сьогодні, 17:30
В Україні очікуються сильний сніг, хуртовини. У південних, центральних і східних областях пориви вітру 15-20 м/с, а на Приазов'ї місцями - до 25-28 м/с.
Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Укргідрометцентру.
Через складні погодні умови в Україні оголошене штормове попередження. Про це повідомляє Укравтодор з посиланням на дані Укргідрометцентру.
«До кінця доби 20 березня у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській і Миколаївській областях сильний сніг, у Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях - ожеледь», - йдеться в повідомленні.
Крім того, у середу, 21 березня, уночі і вранці в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях очікуються сильний сніг, хуртовини.
У південних, центральних і східних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Раніше повідомлялося, що 20 березня в Україну прийде новий циклон, який принесе сильний вітер і снігопади.
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Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Укргідрометцентру.
Через складні погодні умови в Україні оголошене штормове попередження. Про це повідомляє Укравтодор з посиланням на дані Укргідрометцентру.
«До кінця доби 20 березня у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській і Миколаївській областях сильний сніг, у Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях - ожеледь», - йдеться в повідомленні.
Крім того, у середу, 21 березня, уночі і вранці в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях очікуються сильний сніг, хуртовини.
У південних, центральних і східних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Раніше повідомлялося, що 20 березня в Україну прийде новий циклон, який принесе сильний вітер і снігопади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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