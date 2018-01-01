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Волинянин отримав рік умовно за марихуану

Волинянин отримав рік умовно за марихуану
Луцький міськрайонний суд засудив 43-річного волинянина до одного року обмеження волі умовно за незаконне зберігання марихуани.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.

У листопаді минулого року на вулиці Винниченка в Луцьку співробітники управління патрульної поліції під час поверхевого огляду 43-річного жителя Володимир-Волинського виявили чотири паперові згортки із речовиною схожою на канабіс.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Наркотичну речовину вилучили та направили на дослідження. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Згідно з висновком судової експертизи, речовина, направлена на дослідження, містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено.

Луцький міськрайонний суд визнав 43-річного волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі умовно.

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Теги: поліція, наркотики, суд
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