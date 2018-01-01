Голова «бюджетної» комісії Луцькради прозвітував, скільки грошей заробив за рік

Помічник в.о. міського голови та голова постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансівоприлюднив, скільки грошей заробив за рік.Про обсяги доходів посадовець прозвітував в електронній декларації за 2017 рік.Згідно з документом, Смаль отримав 110610 гривень заробітної плати за основним місцем роботи та 5654 гривень на роботі за сумісництвом. Йдеться про викладацьку діяльність у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.Крім того, радник отримав 2650 гривень процентів.Його дружинаотримала 114610 гривень заробітної плати та 8140 гривень доходу від надання майна в оренду.Борис Смаль зберігає у банку 1300 доларів. Його внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ становлять 16000 гривень.Посадовець володіє квартирою площею 47,3 кв.м у Луцьку, а його дружина – житловим будинком площею 73,8 кв.м. та земельною ділянкою площею 42490 кв.м. у селі Галичани Горохівського району.У Бориса Смаля є спільна власність у компанії «InterEcoEnergy». Також йому належить автомобіль Daewoo FSO Lanos TF69Y 2008 року випуску.У декларації також зазначено, що Борис Смаль є членом християнської школи «Довіра».