Голова «бюджетної» комісії Луцькради прозвітував, скільки грошей заробив за рік
Сьогодні, 08:17
Помічник в.о. міського голови та голова постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів Борис Смаль оприлюднив, скільки грошей заробив за рік.
Про обсяги доходів посадовець прозвітував в електронній декларації за 2017 рік.
Згідно з документом, Смаль отримав 110610 гривень заробітної плати за основним місцем роботи та 5654 гривень на роботі за сумісництвом. Йдеться про викладацьку діяльність у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.
Крім того, радник отримав 2650 гривень процентів.
Його дружина Людмила Смаль отримала 114610 гривень заробітної плати та 8140 гривень доходу від надання майна в оренду.
Борис Смаль зберігає у банку 1300 доларів. Його внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ становлять 16000 гривень.
Посадовець володіє квартирою площею 47,3 кв.м у Луцьку, а його дружина – житловим будинком площею 73,8 кв.м. та земельною ділянкою площею 42490 кв.м. у селі Галичани Горохівського району.
У Бориса Смаля є спільна власність у компанії «InterEcoEnergy». Також йому належить автомобіль Daewoo FSO Lanos TF69Y 2008 року випуску.
У декларації також зазначено, що Борис Смаль є членом християнської школи «Довіра».
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Про обсяги доходів посадовець прозвітував в електронній декларації за 2017 рік.
Згідно з документом, Смаль отримав 110610 гривень заробітної плати за основним місцем роботи та 5654 гривень на роботі за сумісництвом. Йдеться про викладацьку діяльність у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.
Крім того, радник отримав 2650 гривень процентів.
Його дружина Людмила Смаль отримала 114610 гривень заробітної плати та 8140 гривень доходу від надання майна в оренду.
Борис Смаль зберігає у банку 1300 доларів. Його внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ становлять 16000 гривень.
Посадовець володіє квартирою площею 47,3 кв.м у Луцьку, а його дружина – житловим будинком площею 73,8 кв.м. та земельною ділянкою площею 42490 кв.м. у селі Галичани Горохівського району.
У Бориса Смаля є спільна власність у компанії «InterEcoEnergy». Також йому належить автомобіль Daewoo FSO Lanos TF69Y 2008 року випуску.
У декларації також зазначено, що Борис Смаль є членом християнської школи «Довіра».
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