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Спецтема: Що заробили в 2017 році волинські посадовці
 

Голова «бюджетної» комісії Луцькради прозвітував, скільки грошей заробив за рік

Голова «бюджетної» комісії Луцькради прозвітував, скільки грошей заробив за рік
Помічник в.о. міського голови та голова постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів Борис Смаль оприлюднив, скільки грошей заробив за рік.

Про обсяги доходів посадовець прозвітував в електронній декларації за 2017 рік.

Згідно з документом, Смаль отримав 110610 гривень заробітної плати за основним місцем роботи та 5654 гривень на роботі за сумісництвом. Йдеться про викладацьку діяльність у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.

Крім того, радник отримав 2650 гривень процентів.

Його дружина Людмила Смаль отримала 114610 гривень заробітної плати та 8140 гривень доходу від надання майна в оренду.

Борис Смаль зберігає у банку 1300 доларів. Його внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ становлять 16000 гривень.

Посадовець володіє квартирою площею 47,3 кв.м у Луцьку, а його дружина – житловим будинком площею 73,8 кв.м. та земельною ділянкою площею 42490 кв.м. у селі Галичани Горохівського району.

У Бориса Смаля є спільна власність у компанії «InterEcoEnergy». Також йому належить автомобіль Daewoo FSO Lanos TF69Y 2008 року випуску.

У декларації також зазначено, що Борис Смаль є членом християнської школи «Довіра».





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Теги: Борис Смаль, декларації-2018
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