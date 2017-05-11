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Дитина від побоїв матері втекла до родички

У Луцьку патрульні скерували до відповідних служб матеріали щодо неналежного догляду за дітьми.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

Сьогодні, 20 березня, на службу 102 заявниця повідомила, що її родичка погано ставиться до дочки та завдає їй тілесних ушкоджень. Патрульні відібрали в жінки пояснення та направили по події відповідний рапорт у міськвідділ.

Як з’ясували патрульні, 13-річна дитина вже кілька днів не відвідує школу.

Ще 14 березня вона прийшла до родички у стресовому стані та повідомила, що її побила мати, тоді ж викликали медиків, які зафіксували побої.

Дівчина не має одягу, взуття та речей, аби ходити в школу, а мати на прохання їх надати реагує агресивно.

Також у неї є ще одна 10-річна донька.

Матеріали справи передані в ювенальну превенцію.


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Теги: побиття, Волинь
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