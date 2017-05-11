Дитина від побоїв матері втекла до родички

У Луцьку патрульні скерували до відповідних служб матеріали щодо неналежного догляду за дітьми.Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.Сьогодні, 20 березня, на службу 102 заявниця повідомила, що її родичка погано ставиться до дочки та завдає їй тілесних ушкоджень. Патрульні відібрали в жінки пояснення та направили по події відповідний рапорт у міськвідділ.Як з’ясували патрульні, 13-річна дитина вже кілька днів не відвідує школу.Ще 14 березня вона прийшла до родички у стресовому стані та повідомила, що її побила мати, тоді ж викликали медиків, які зафіксували побої.Дівчина не має одягу, взуття та речей, аби ходити в школу, а мати на прохання їх надати реагує агресивно.Також у неї є ще одна 10-річна донька.Матеріали справи передані в ювенальну превенцію.