Дитина від побоїв матері втекла до родички
Сьогодні, 21:10
У Луцьку патрульні скерували до відповідних служб матеріали щодо неналежного догляду за дітьми.
Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Сьогодні, 20 березня, на службу 102 заявниця повідомила, що її родичка погано ставиться до дочки та завдає їй тілесних ушкоджень. Патрульні відібрали в жінки пояснення та направили по події відповідний рапорт у міськвідділ.
Як з’ясували патрульні, 13-річна дитина вже кілька днів не відвідує школу.
Ще 14 березня вона прийшла до родички у стресовому стані та повідомила, що її побила мати, тоді ж викликали медиків, які зафіксували побої.
Дівчина не має одягу, взуття та речей, аби ходити в школу, а мати на прохання їх надати реагує агресивно.
Також у неї є ще одна 10-річна донька.
Матеріали справи передані в ювенальну превенцію.
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Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Сьогодні, 20 березня, на службу 102 заявниця повідомила, що її родичка погано ставиться до дочки та завдає їй тілесних ушкоджень. Патрульні відібрали в жінки пояснення та направили по події відповідний рапорт у міськвідділ.
Як з’ясували патрульні, 13-річна дитина вже кілька днів не відвідує школу.
Ще 14 березня вона прийшла до родички у стресовому стані та повідомила, що її побила мати, тоді ж викликали медиків, які зафіксували побої.
Дівчина не має одягу, взуття та речей, аби ходити в школу, а мати на прохання їх надати реагує агресивно.
Також у неї є ще одна 10-річна донька.
Матеріали справи передані в ювенальну превенцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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